Woody Allen nie à nouveau l’accusation d’abus sexuel de Dylan Farrow

(CNN espagnol) – Woody Allen s’est assis pour une rare interview avec CBS Sunday Morning pour discuter d’une accusation de sa fille Dylan Farrow selon laquelle il l’a agressée sexuellement alors qu’elle avait 7 ans.

Le célèbre réalisateur a déclaré qu’il croyait que sa fille de 35 ans, maintenant séparée, croyait à l’accusation.

«C’était une bonne fille et je pense qu’elle le croit», a déclaré Allen. Je ne pense pas qu’il invente. Je ne pense pas que je mens. Je pense qu’elle le croit.

CNN a contacté Farrow pour commenter.

Allen, 85 ans, a toujours nié l’allégation et n’a jamais été inculpé. En 1992, un pédiatre traitant Dylan Farrow a contacté les autorités au sujet de l’affirmation selon laquelle Allen l’avait agressée sexuellement. Peu de temps après, Allen a demandé la garde de ses trois enfants avec Mia Farrow, dont Dylan, et les médias ont commencé à rapporter l’affaire, y compris l’acte d’accusation.

Les enquêteurs ont conclu à l’époque que le jeune Farrow n’avait pas été maltraité, selon le New York Times, qui couvrait les procédures de garde.

À l’époque, le juge par intérim de la Cour suprême de l’État de New York, Elliott Wilk, « a déclaré qu’il était peu probable que M. Allen puisse être poursuivi pour abus sexuel fondé sur des preuves », a rapporté le journal. « Mais bien qu’une équipe d’experts ait conclu que Dylan n’avait pas été abusé, le juge a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve concluante. »

À l’âge adulte, Dylan Farrow a parlé de l’agression sexuelle présumée dans une interview avec Vanity Fair en 2013; dans une lettre ouverte publiée dans le New York Times, en 2014, et, en 2018, avec Gayle King de CBS dans la première interview télévisée de Farrow que CBS Sunday Morning a relayée après son entretien avec Allen.

«J’aimais mon père», a déclaré Farrow lors de l’entretien de 2018. «Je l’ai respecté. C’était mon héros. Et cela n’enlève évidemment rien à ce qu’il a fait, mais cela rend la trahison et la douleur encore plus intenses. «

Farrow est l’un des nombreux enfants adoptés par Mia Farrow et l’un des deux adoptés par Allen au cours de sa relation de plus de dix ans avec l’actrice.

La mineure Farrow a allégué que son père l’avait agressée sexuellement au domicile de sa mère dans le Connecticut le 4 août 1992.

Allen a déclaré à CBS Sunday Morning de l’acte d’accusation: « Ce n’était pas logique à la lumière de la situation. »

« Pourquoi un gars comme moi qui a 57 ans et qui n’a jamais été accusé de quoi que ce soit va soudainement se rendre à la maison de campagne de Mia au milieu d’un conflit de garde? », A-t-il dit. « Je ne pensais pas que cela ne nécessitait même pas d’enquête. »

Il a également évoqué sa relation avec Soon-Yi Previn, que Mia Farrow avait adopté avec le musicien André Previn.

La relation d’Allen avec Mia Farrow a pris fin après qu’elle a découvert des photos de sa fille – alors âgée de 21 ans – nue dans l’appartement du cinéaste, qui avait 56 ans.

« La dernière chose au monde que quiconque voulait faire était de blesser les sentiments des autres », a déclaré Allen. « Ce que nous voulions faire, c’était enfin faire savoir que nous avions une relation. »

Le couple est marié depuis 23 ans et a adopté deux filles qui sont à l’université, auxquelles Allen a déclaré: « Ils ne donnent pas deux filles à quelqu’un qu’ils pensent être un pédophile. »

CNN a contacté les représentants d’Allen pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Il y a eu un regain d’intérêt pour l’accusation à la suite de la lutte pour la publication de la récente autobiographie d’Allen, Apropos of Nothing, et de la nouvelle série documentaire de HBO, Allen v. Mettre bas.

