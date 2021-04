Woody Allen nie à nouveau les allégations d’abus sexuels

Pendant six décennies, Woody Allen a construit un héritage hollywoodien, composé de plus de 80 films écrits, 55 réalisés et un record pour ses seize nominations aux Oscars (dont il a remporté trois) et une centaine de critiques élogieuses à votre travail.

Cependant, cette image de réussite a été éclipsée par les abus sexuels qu’il a commis contre sa belle-fille, Dylan Farrow, en 1992 alors qu’elle n’avait que sept ans.

Bien qu’à ce moment-là l’affaire n’ait pas été jugée, puisque le procureur a fait valoir qu’il s’agissait d’une expérience très traumatisante pour la jeune fille, les réseaux sociaux se sont chargés de rappeler au public que malgré son talent, le cinéaste avait agressé une fille.

Ces commentaires font suite à la publication du documentaire Allen v. Farrow, où les réalisateurs Kirby Dick et Amy Ziering présentent les résultats d’une enquête de deux ans sur l’affaire.

Face à la vague de critiques, Allen s’est à nouveau défendu dans une interview réalisée par le journaliste de CBS Lee Cowan et diffusée sur la plateforme Paramount Plus, où il assure que les accusations sont le produit d’une colère de Mia Farrow (mère de la victime) après la dissolution de leur mariage. Il faut se rappeler que la rupture s’est produite après que le cinéaste a été découvert en train d’avoir une liaison avec la belle-fille de Mia, Soon-Yi Previn, avec qui il est actuellement marié.

«C’est tellement absurde, et pourtant la tache est restée et ils préfèrent s’accrocher au fait que même si je n’ai pas abusé de Dylan, il y a une possibilité que je l’ai fait. Rien de ce que j’ai fait avec elle n’a été aussi mal interprété que cela », affirme le réalisateur.

Il ajoute également qu’il n’y a aucune logique dans les propos de son ex-femme, et que Dylan a été manipulé pour construire le souvenir de son agression; et il souligne qu’entre eux il n’y a jamais eu de véritable relation de mari, car bien qu’ils soient ensemble, il n’a jamais dormi à la maison ni vécu avec elle.

Interrogé sur sa liaison avec Soon-Yi, il a insisté sur le fait que cela avait commencé quand elle avait l’âge légal, et non quand elle était au lycée comme le soulignent certains témoins dans le documentaire, et que, d’après sa perception, il n’était pas inapproprié de se marier. sa. «Il n’y a jamais eu de temps où ce n’était pas la chose la plus naturelle au monde», dit-il.

Enfin, il a qualifié d’imbéciles les acteurs qui ont refusé de retravailler avec lui à la suite des scandales (dont Natalie Portman, Elliot Page, Collin Firth et Timothée Chalamet).

« Tout ce qu’ils font, c’est accuser une personne parfaitement innocente et continuer ce mensonge. »