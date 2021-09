Woody Harrelson a fait une demande pour son venin : qu’il y ait une perruque de carnage, car il n’était pas un fan du premier

L’une des caractéristiques déterminantes de Kasady, selon qui le dessine dans les bandes dessinées, est la pile de cheveux roux indisciplinés qu’il garde au sommet de sa tête. Et le fait qu’il soit un tueur en série sans vergogne qui, lorsqu’il est associé au symbiote extraterrestre, devient presque imparable à la fois pour Venom (Tom Hardy) et Spider-Man. Vous pouvez voir pourquoi le réalisateur original de Venom, Ruben Fleischer, a choisi d’aller au-dessus des serrures de Cletus dans le tease post-crédits, mais la bonne nouvelle est que le réalisateur de Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis, atténue le regard – merci, dans partie, à une suggestion de Harrelson.