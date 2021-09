Woody Harrelson compare Cletus Kasady de Venom : qu’il y ait du carnage à son personnage de tueur naturel

Sans entrer trop profondément dans l’histoire de Cletus Kasady, il y a des tragédies dans son passé qui l’ont certainement transformé en le tueur en série brutal qu’il est dans Venom et sa suite, Venom: Let There Be Carnage. Ainsi, lorsqu’il est associé à un symbiote, comme celui qui se lie avec Eddie Brock (Tom Hardy), cela fait ressortir les aspects les plus sombres de son âme, ceux qui ont été souillés par le malheur. Le film ne creuse pas aussi profondément que Natural Born Killers… et n’a pas de hache à broyer avec les médias. Mais il est impossible de voir Woody Harrelson jouer un tueur sans penser à la satire vicieuse de Stone.