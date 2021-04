WOOF Stock: 3 raisons de se lier d’amitié avec cette récente introduction en bourse

Petco (NASDAQ:TRAME) a eu le bon timing pour son introduction en bourse. C’était à la mi-janvier et le marché était très en mode haussier. Le premier jour de négociation, l’action WOOF a grimpé de 63%. Pas mal pour un détaillant physique, n’est-ce pas?

Pourtant, ce n’était en fait pas la première introduction en bourse de Petco. Considérez que la société était devenue publique deux fois auparavant – une fois en 1994 et à nouveau en 2002. Bien entendu, chacun de ces éléments a été suivi par des rachats de capital-investissement.

Mais depuis la dernière introduction en bourse, l’action WOOF a subi des pressions, comme de nombreuses autres actions. Les actions sont passées de 31 $ à 21 $ et la capitalisation boursière est d’environ 6,3 milliards de dollars.

Alors, le moment est-il opportun pour un achat? Eh bien, je pense que oui – et voici trois raisons à cela:

Histoire de croissance

Le premier rapport trimestriel de Petco en tant que société ouverte a montré que la société se développe à un bon rythme. Les revenus ont augmenté de 16% pour atteindre 1,3 milliard de dollars et environ 1 million de nouveaux clients ont été ajoutés.

Bien qu’il y ait eu une perte nette de 6,2 millions de dollars, cela était principalement attribuable à une charge non récurrente pour l’extinction de la dette. Avec le produit de l’introduction en bourse, la société a pu réduire de moitié sa dette nette à 1,3 milliard de dollars.

En outre, les flux de trésorerie disponibles ont été robustes – et continuent de croître. L’année dernière, ils s’élevaient à environ 109 millions de dollars.

La diversification de la plate-forme est désormais la clé du succès de Petco. À cette fin, l’entreprise a construit des entreprises de toilettage, de soins vétérinaires et de formation. Ensuite, il y a eu le développement de produits internes ainsi que PubBox, qui est un service d’abonnement mensuel. Dans l’ensemble, Petco se concentre sur la création de sources de revenus plus récurrentes – et dans l’ensemble, la stratégie a été un succès.

Stratégie numérique

Oui, la plupart des détaillants traditionnels vantent leurs efforts numériques. Mais dans le cas de Petco, l’entreprise a vraiment de quoi se vanter.

Au cours des trois dernières années, il y a eu un investissement de 150 millions de dollars dans les plateformes numériques et de commerce électronique. Ensuite, il y a eu des partenariats importants, comme avec DoorDash (NYSE:TIRET), pour assurer une livraison le jour même.

Pourtant, les 1 500 centres de soins pour animaux de Petco ont été un atout synergique. Notez qu’environ 80% des commandes en ligne sont traitées par leur intermédiaire.

Une partie essentielle des investissements numériques a été le développement des applications mobiles, qui ont attiré 3 millions de téléchargements au cours du dernier trimestre. Mais l’accent a également été mis sur l’analyse, les capacités de marketing numérique et le CRM (Customer Relationship Management).

En termes de croissance de l’activité numérique, le dernier trimestre a enregistré une augmentation impressionnante de 92%.

L’opportunité de marché pour l’action WOOF

Le marché américain des soins pour animaux de compagnie est énorme, avec des dépenses de 97 milliards de dollars en 2020. Le taux de croissance depuis 2008 est en moyenne d’environ 5% par an. Et les catégories les plus rapides incluent les services, le commerce électronique et le vétérinaire.

Bien sûr, le nouveau coronavirus a été un catalyseur. Les ménages américains ont adopté plus de 3,3 millions d’animaux de compagnie l’an dernier.

Maintenant que la pandémie s’estompe à cause des vaccins de Pfizer (NYSE:PFE), Moderna (NASDAQ:ARNM) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), il n’y aura probablement pas autant de croissance. Mais là encore, Petco bénéficiera néanmoins des besoins continus en matière de soins aux animaux.

Comme le PDG de la société, Ron Coughlin, a déclaré lors de l’appel des résultats: «À l’inverse, une fois qu’un chiot mignon fait partie de votre maison, il devra être nourri, il devra être soigné et vacciné pendant une décennie ou plus. Et surtout, les dépenses par animal ont augmenté de 4% par an depuis des années, car les propriétaires d’animaux considèrent de plus en plus leurs animaux comme faisant partie de leur famille. »

