Woonkly le premier réseau métasocial NFT

Le nouveau réseau métasocial Woonkly.com est déjà une réalité. En particulier, un réseau social décentralisé, où toutes les publications (photos, vidéos, musique, podcasts et images) sont automatiquement converties en NFT. Et où le contenu est hébergé sur les ordinateurs des personnes, via un système appelé système de fichiers interplanétaire (IPFS).

Plus précisément, Woonkly.com est un réseau social décentralisé basé sur des jetons non fongibles (NFT). Dans lequel les utilisateurs peuvent créer leur profil décentralisé simplement en se connectant à la plateforme avec leur portefeuille MetaMask, créer des publications NFT et ainsi les vendre, les acquérir, les vendre aux enchères et les partager.

Dans ce réseau social, les utilisateurs pourront suivre leurs amis, artistes, athlètes et marques préférées, ainsi que Metaverses, jeu pour gagner des jeux, entre autres. Ils auront également la possibilité de commenter les publications, comme les NFT, de les enregistrer pour les voir plus tard et d’explorer parmi des dizaines de catégories.

Les Métavers seront également les protagonistes, intégrant et créant le plus grand répertoire interactif de Métavers et de jeux à gagner existant à ce jour. Avec des possibilités de croissance infinies comme indiqué sur leur feuille de route.

Il sera possible d’opérer au sein du réseau social avec diverses crypto-monnaies telles que ETH, BNB ou AVAX, ainsi qu’avec WOOP, Jeton natif de Woonkly. Cela offre des avantages par rapport à l’utilisation d’autres crypto-monnaies, qui seront également disponibles pour fonctionner sur le réseau social.

De son côté, dans les prochains mois, il sera possible d’acheter et de vendre directement avec des dollars ou des euros. Cela permettra d’accélérer les processus d’acquisition de crypto-monnaie.

Nouvelles fonctions

De même, parmi les avantages qu’offrira le réseau social, une partie des frais générés par le réseau social sera bientôt répartie entre les personnes qui ont leur WOOP en jeu au sein de woonkly.com. Et 100% des frais totaux sont réutilisés dans l’écosystème woonkly pour développer la plate-forme.

Aussi, distinctement, l’intégration du Système de Publicité Décentralisée « Woonkly Ads » sera réalisée dans les prochains mois. Dans lequel le capital des annonceurs est distribué directement à l’audience qui consomme et partage la publicité.

Compte tenu de ces nouvelles, le PDG et fondateur de Woonklylabs.com, Daniel Santos, explique ce que signifie le lancement de Woonkly.com :

« C’est une étape importante pour le monde des NFT. Nous avions assimilé le concept de Marketplace, mais jusqu’à présent il n’y avait pas de réseau social NFT dans son concept le plus pur. Por lo tanto, hemos creado la red social pensando en el usuario, con el fin de que cualquier persona pueda crear en un instante su propio NFT y viralizarlo sin tener casi conocimientos, así como conectar sus artistas, influencers, Metaversos y juegos con su experiencia en même temps ».

De plus, l’équipe de Woonkly.com travaille à la création d’alliances importantes avec les industries du football, de la musique et du basket-ball, entre autres. Afin que des personnalités très pertinentes de ces secteurs créent leurs profils et téléchargent leurs propres NFT. Pour cela, Woonkly a acquis un paddock privé au GP de Formule 1 d’Abu Dhabide dans lequel il réunira diverses célébrités du monde de la musique, du sport et de l’industrie Blockchain, entre autres.

Réseaux disponibles sur Woonkly.com

Le réseau social Woonkly.com part sur le réseau Ethereum et le réseau Binance Smart Chain et dans quelques semaines sur le réseau Avalanche dans le but d’intégrer Solana au T2 2022. Par ailleurs, les travaux se poursuivent sur l’intégration avec d’autres réseaux et dans un application mobile qui facilite l’expérience utilisateur.

Ainsi, grâce à la simplicité et la rapidité de son interface, n’importe qui peut créer son compte sur Woonkly.com et générer son propre NFT du sujet qu’il souhaite. Aussi, ils découvriront dans les prochaines dates toutes les nouvelles qui se préparent de la main des Métavers. C’est ainsi qu’est né Woonkly.com, le réseau métasocial NFT qui en est déjà à ses premiers pas.

Enfin, le jeton Woonkly.com s’appelle Woonkly Power (WOOP), il a augmenté de plus de 35% au cours des 7 derniers jours et a une capitalisation d’environ 100 000 000 $ et peut être acquis sur des bourses telles que gate.io, xt.com , dans BitBase.es et dans tous ses magasins en Espagne ou de manière décentralisée sur kubic.com.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Albert Camus : « Innocent est celui qui n’a pas besoin de s’expliquer. »

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport