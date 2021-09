Wootton de GB News souligne l’incohérence dans la sortie royale de Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont été critiqués par l’animateur de GB News, Dan Wootton, pour leurs récentes apparitions à New York. Le couple s’est lancé dans une excursion post royale de trois jours, au cours de laquelle ils ont mené un certain nombre d’engagements, notamment visiter une école primaire à Harlem et assister à un photocall au One World Trade Center. Dan Wootton a demandé pourquoi les Sussex ne sont pas restés dans la famille royale s’ils souhaitaient être “traités comme des membres de la famille royale”.

S’adressant à l’expert royal Robert Jobson sur GB News, M. Wootton a déclaré: “Ils agissent comme s’il s’agissait d’une tournée royale, mais ils ne sont pas royaux.

“Ils ont voulu aller aux États-Unis pour vivre une vie normale en tant que citoyens privés.

“Je ne comprends tout simplement pas cela, s’ils voulaient faire des tournées internationales et être traités comme des membres de la famille royale, alors pourquoi ne sont-ils pas restés dans la famille royale?”

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à New York mercredi et ont passé les trois derniers jours à entreprendre un certain nombre d’engagements officiels, similaires à ceux effectués par les membres actifs de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan ont commencé leur tournée par une visite au One World Trade Center jeudi matin, où ils ont été rejoints par Bill de Blasio, le maire de New York, et Kathy Hochul, la gouverneure de l’État de New York.

Des dizaines d’agents de sécurité et d’agents du NYPD avec des chiens renifleurs ont accompagné le couple, avec des membres de la presse invités pour le photocall.

One World Trade Center a été construit sur le site des tours jumelles d’origine, qui ont été détruites après les attentats du 11 septembre 2001.

La visite de Meghan et Harry sur le site intervient deux semaines après que New York a commémoré le 20e anniversaire des attentats terroristes.

Dans une déclaration publiée par la suite, les Sussex ont déclaré: “Dans cette salle, nous avions un certain nombre des plus grands leaders en matière de santé publique, de préparation aux pandémies, de progrès scientifique et de renforcement communautaire. La réunion d’aujourd’hui a été une occasion très appréciée d’apprendre de certains de les experts les plus respectés qui travaillent sans relâche pour mettre fin à cette pandémie.

« En s’appuyant sur les conversations en cours que nous avons eues avec les dirigeants mondiaux au cours des 18 derniers mois, nous avons renforcé aujourd’hui notre engagement en faveur de l’équité en matière de vaccins. »

Vendredi, le couple a rejoint les enfants de l’école primaire au PS 123, Mahalia Jackson, à Harlem, où Meghan a récité son livre pour enfants, The Bench.

L’événement a été conçu pour promouvoir l’alphabétisation parmi les enfants économiquement défavorisés.

Le prince Harry et Meghan devraient également participer au Global Citizen Live, un événement organisé pour encourager les dirigeants mondiaux à développer une politique d’équité en matière de vaccins pour aider à mettre fin à la pandémie de Covid-19.

Leur visite à New York marque la première sortie officielle du couple depuis son départ de la famille royale en 2020.