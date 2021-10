Woovly vise 10 millions de dollars dans le cadre du financement de série A

Woovly a connu une croissance de 400% d’une année sur l’autre.

La plate-forme de commerce social Woovly est en pourparlers avec des investisseurs pour lever 10 millions de dollars dans le cadre de leur financement de série A. Il avait déjà obtenu un investissement de 3,6 millions de dollars mené par Anthill Ventures, ViNners et Sana Ventures, entre autres. Sur les 10 millions de dollars, Woovly a déjà reçu un engagement partiel d’investisseurs de renom tels qu’Anthill Ventures et d’autres. Depuis le lancement de la plate-forme de commerce social, Woovly a connu une croissance de 400% d’une année sur l’autre, a déclaré Venkat J, PDG et co-fondateur, Woovly. « Cela a entraîné un ARR (taux de rendement comptable) de 2 millions de dollars dans les six mois suivant notre lancement commercial et augmente de 30 % d’un mois sur l’autre. Cela a renforcé la confiance de nos investisseurs dans le modèle économique et l’équipe. Notre vision est de permettre aux 50 prochains millions de créateurs de contenu abrégé de gagner de l’argent, ce qui est leur plus grand défi aujourd’hui », a-t-il ajouté.

La fonction de médias sociaux de Woovly permet aux utilisateurs de télécharger de courts contenus vidéo et des visuels des produits de marque avec des critiques et des recommandations que les autres utilisateurs peuvent découvrir et acheter sur la plate-forme, offrant ainsi une fonction de marketing de bouche à oreille en temps réel sur la plate-forme. La fonctionnalité de commerce électronique intégrée de l’application permet aux utilisateurs d’acheter des articles directement dans les magasins de marque en ligne officiels de Woovly. Woovly a des collaborations avec une variété d’entreprises de vente directe au consommateur (D2C) dans la catégorie des produits de style de vie qui incluent des marques mondiales populaires ainsi que des marques de niche et locales. La conception de produit unique de Woovly est une proposition de valeur pour les marques car elle crée un omnicanal leur permettant d’atteindre des consommateurs ciblés en ligne. Ces caractéristiques uniques du produit ont un impact positif sur les décisions d’achat des utilisateurs. « Nous sommes enthousiasmés par l’avenir de Woovly, car en tant que leader du marché émergent et créateur de catégories dans le commerce vidéo, Woovly a trouvé un point idéal en termes de demande, d’offre et de métriques de prix.

Toutes les parties prenantes tirent une proposition de valeur unique dans l’écosystème de Woovly. Les utilisateurs de produits et les influenceurs sont incités à partager des vidéos de produits authentiques. Les acheteurs potentiels bénéficient d’une expérience sans encombrement les aidant à naviguer dans le vaste écosystème D2C. Alors que les marques ont trouvé un canal de vente à conversion élevée. La vitesse d’exécution de cette équipe et l’approche intense axée sur les métriques séparent Woovly des autres concurrents du marché, comme en témoignent les AOV de produits élevés, les utilisateurs récurrents élevés et la fidélité (M6 élevé) sur la plate-forme », a déclaré Kabir Kochhar, partenaire d’Anthill Ventures.

