Word Collections lève 3,5 millions de dollars après les retraits de Spotify Comedy-Album

David Cross, deux fois nominé aux Grammy Awards, qui a signé un accord avec Word Collections. Crédit photo : Nightscream

Plus tôt cette semaine, Spotify a supprimé plusieurs albums de comédie au milieu d’un conflit présumé sur les redevances et les droits. Aujourd’hui, le fondateur d’Audiam, Jeff Price’s Word Collections, qui se concentre « sur le fait de faire payer les comédiens et autres artistes de la création orale pour l’utilisation de leurs œuvres littéraires », a annoncé la clôture d’un tour de table de 3,5 millions de dollars.

Word Collections, âgée de 17 mois, a dévoilé le tour de table de plusieurs millions de dollars via un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. Dans ce message d’annonce concis, la société de gestion des droits numériques précise d’emblée que les bandes dessinées « seront payées pour les flux et diffusions passés et futurs d’œuvres littéraires sur Spotify » et d’autres plateformes « pour la première fois ».

De plus, l’entité basée à New York a l’intention d’affecter la tranche de 3,5 millions de dollars à l’accélération de la « première licence et collection numériques mondiales directes du genre pour les comédiens et autres auteurs de créations orales, éditeurs de musique et auteurs-compositeurs ». Ces deux derniers groupes, a relayé Word Collections, bénéficieront de « 30 % de revenus supplémentaires par an et d’une transparence sans précédent ».

Des investisseurs, dont les cofondateurs de QPrime Management, Clifford Burnstein et Peter Mensch, ont contribué à l’augmentation de 3,5 millions de dollars, tout comme le client de QPrime, Metallica, qui a également fait appel à Word Collections pour obtenir des licences et collecter pour son catalogue de publication. One Black Squirrel Partners a dirigé le cycle de financement.

Jeff Rosen, directeur de l’édition et des affaires de Bob Dylan, Rick Levy, directeur d’ICM Partners, Eric Wasserman, fondateur de WG&S et Thomas Dolby ont également soutenu Word Collections, qui compte parmi les clients de la création orale Margaret Cho, le domaine Robin Williams, le domaine George Carlin, David Cross , et Andrew Dice Clay.

En ce qui concerne les retraits d’albums de comédie initialement mentionnés sur Spotify, Word Collections a révélé qu’il « a identifié et commencé à récupérer plus d’un milliard de dollars de redevances acquises et impayées spécifiquement pour les flux et la diffusion de comédies orales ».

Cette compensation manquante considérable n’inclut pas les près de 500 millions de dollars de « redevances gagnées mais non payées avec la MLC », ni les « milliards » de redevances impayées du monde entier, selon les supérieurs de Word Collections.

Alors que Spotify et d’autres plates-formes audio investissent massivement dans le divertissement de création orale – la société basée à Stockholm, en plus de laisser tomber des milliards de podcasts, a fait plusieurs lectures de livres audio – il vaudra la peine de surveiller les opérations d’entités relativement nouvelles comme Word Collections dans le mois et années à venir.

À court terme, alors que la part d’écoute de l’audio parlé continue de gagner sur celle de la musique enregistrée, la disponibilité en streaming (ou son absence) de contenu comique pourrait avoir un impact sur les choix d’abonnement des fans. Et à long terme, il va de soi que les principales plateformes de streaming pourraient tenter de prendre l’avantage sur la concurrence – et d’éviter les hoquets liés aux droits – en concluant des accords directs avec des comédiens, comme ils l’ont fait sans pénurie de podcasteurs.