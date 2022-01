Wordle : L’histoire derrière le jeu de mots a pris d’assaut les médias sociaux et comment vous pouvez y jouer gratuitement

Le site Web sans fioritures qui héberge Wordle a été développé par Wardle en tant que projet parallèle sans publicité, sans fenêtre contextuelle – juste le jeu, mis à jour toutes les 24 heures.

Mot : Lorsque l’ingénieur logiciel basé à Brooklyn, Josh Wardle, a développé un jeu de devinettes pour que lui et son partenaire puissent passer le temps pendant la pandémie, il ne savait pas que cela prendrait le monde d’assaut en quelques mois.

Le couple est devenu obsédé par le jeu après des mois de jeu et l’a rapidement présenté au groupe WhatsApp de leur famille. Lorsque les proches y ont également pris goût, Wardle a pensé qu’il avait quelque chose de grand et l’a sorti pour que le reste du monde en profite en octobre.

Nommé Wordle, comme un jeu sur le nom de famille de son créateur, le jeu est devenu un phénomène avec plus de 300 000 personnes jouant le 2 janvier, a rapporté le New York Times. Le nombre de joueurs au 1er novembre était de 90.

Le jeu peut être joué une fois par jour et invite les joueurs à deviner un mot de cinq lettres, semblable à Mastermind, un jeu de devinette de couleur. Après avoir deviné un mot de cinq lettres, le jeu indique au joueur si l’une des lettres se trouve dans le mot secret et si elles sont au bon endroit. Un joueur obtient six essais.

Le site Web sans fioritures qui héberge le jeu a également été développé par Wardle en tant que projet parallèle. Il n’y a pas de publicités, pas de fenêtres pop-up demandant de l’argent – juste le jeu sur fond noir, mis à jour toutes les 24 heures.

Wardle a déclaré au New York Times qu’il pensait que les gens appréciaient le fait que le jeu n’essayait pas de faire quoi que ce soit avec les données des utilisateurs, mais un jeu amusant.

Il a dit que lui et Shah étaient vraiment entrés dans le New York Times Spelling Bee et les mots croisés quotidiens et voulaient développer un jeu qui lui plairait.

La percée, cependant, la limitait à un match par jour, renforçant un sentiment de rareté.

La conception originale de Wordle ignorait de nombreuses fonctionnalités de piratage de croissance attendues des jeux modernes. Alors que d’autres jeux envoient des notifications, Wordle ne dérange pas les utilisateurs.

Jusqu’à la mi-décembre, Wordle n’avait pas non plus la possibilité de partager les résultats. Wardle a remarqué que les joueurs partageaient leurs résultats en tapant une grille d’emojis jaunes, noirs et verts ; il a donc développé un système automatisé permettant aux joueurs de se vanter de leur succès sans donner de spoilers.

Cette décision a augmenté la popularité du jeu et a développé un suivi intense sur les réseaux sociaux et les discussions de groupe. Des milliers de personnes publient leurs scores sur Twitter, révélant le nombre d’essais qu’il leur a fallu pour résoudre le casse-tête.

Pour Shah, cependant, c’est ainsi que Wardle a montré son amour pour elle.

