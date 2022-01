Wordle : meilleurs premiers mots à utiliser et autres conseils

À présent, Wordle est devenu soit votre obsession préférée, soit le plus récent de vos mots en sourdine sur Twitter. Alors que la nouvelle année arrivait, le monde entier semblait prêt à attraper une chose : la fièvre Wordle. Le jeu de puzzle quotidien est devenu un succès viral, amenant de nombreuses personnes à demander soudainement comment jouer à Wordle, car le puzzle de mots est partout sur les réseaux sociaux et attire de nouveaux joueurs en masse à chaque puzzle quotidien. Nous aussi, nous avons pris conscience du plaisir du jeu étonnamment social et souhaitons partager quelques conseils pour Wordle, y compris ce que nous pensons être quelques-uns des meilleurs premiers mots à jouer dans Wordle et d’autres stratégies. Voici un résumé de quelques experts Wordle de notre équipe.

Ma stratégie de prédilection avec Wordle est à deux volets : se concentrer sur les voyelles, puis la réduire avec les consonnes les plus courantes. Je vais commencer par un mot à forte voyelle comme ADIEU, qui identifie généralement au moins une lettre (deux si j’ai de la chance). Sur la base de ce premier essai, j’essaierai ensuite de trouver un mot qui incorpore des consonnes comme T, S et R sur la deuxième ligne, et si je me sens particulièrement intelligent, j’essaierai de rentrer quelque part dans la voyelle O également. Cette stratégie me conduit généralement à une solution par la ligne 4 (85% de mes victoires au cours des deux dernières semaines ont été à 4), bien qu’elle m’ait induit en erreur une fois (putain de TIGRE). – Randy Ramsay

J’aime les jeux de mots depuis à peu près aussi longtemps que je suis capable d’enchaîner des mots, donc une grande partie de ce que je tire de ma stratégie dans Wordle est le classique incontesté d’entre eux : le Scrabble. Scrabble attribue des valeurs de points aux lettres en fonction de leur fréquence d’apparition dans la langue anglaise, les lettres les moins bien notées étant les plus populaires. Si, comme moi, vous avez investi beaucoup trop de temps dans ce jeu, essayez de penser aux lettres qui ont la valeur la plus faible et assurez-vous de pouvoir les presser dès votre première estimation. J’ai tendance à trouver « EXPIER » et « FURIEUX » sont de bons premiers essais – vous parvenez à vérifier le puzzle pour trois voyelles et quelques lettres couramment utilisées aux endroits où elles apparaissent généralement. Autre conseil : réfléchissez par paires pendant que vous continuez. Si vous savez qu’un « h » est la deuxième lettre, essayez d’obtenir à la fois un « s » et un « c » dans votre prochaine supposition, car ils vont généralement devant « h ». –Jessica Howard

Le principe est simple, et cela a contribué à faire de Wordle une sensation virale.

Quand j’ai commencé à jouer à Wordle, j’étais partout. J’essayais à plusieurs reprises des lettres dont je savais qu’elles n’étaient pas là, et il m’a fallu une bonne semaine pour me rappeler que les lettres pouvaient être répétées (sérieusement, Wordle a besoin d’une sorte d’indicateur pour les lettres répétées). En tant que joueur chevronné depuis trois semaines maintenant, j’ai enfin ma stratégie. je commence par SURGIR, un mot solide qui assomme trois voyelles et deux consonnes communes. Je vise à placer les voyelles le plus rapidement possible car pour une raison quelconque, mon cerveau peut contourner ces fondations plus facilement que les consonnes. Je ne comprends pas non plus pourquoi, mais depuis que j’ai mis en œuvre cette stratégie, je suppose généralement que le mot en trois ou quatre passe et n’en ai pas manqué un seul. – Lucy James

Mon conseil va à l’encontre de ce à quoi vous vous attendriez probablement : ne stressez pas trop à ce sujet. Je suis impatient de deviner le mot du jour en aussi peu d’essais que possible, mais je veille à ne pas transformer Wordle en une corvée en essayant de min/max mon chemin vers cet objectif. Bien que j’essaie de penser à des mots avec des voyelles et des lettres plus courantes (je reste loin de X, Z et Q), je essayez un mot différent chaque jour et suivez le courant. J’ai d’abord déploré que Wordle ne vous permette pas de revenir en arrière et de rejouer de vieux puzzles, mais je me suis rapidement attaché à sa structure un par jour et c’est tout. Mis à part les tweets trop agressifs des autres joueurs, cela est resté un régal relaxant en ne le prenant pas trop au sérieux ou en s’inquiétant d’utiliser le mot parfait dès le départ. — Chris Pereira

Mon approche de Wordle, et de nombreux grands défis de la vie, a commencé par me tourner vers un groupe de personnes à qui j’ai souvent demandé des conseils et des conseils, et que je pense être des penseurs éclairés qui sont inégalés par aucun autre érudit. Comme prévu, ils m’ont donné exactement ce que je cherchais : un mot de départ polyvalent qui, jusqu’à présent, a donné d’excellents résultats. Bien sûr, je parle du légendaire groupe de hip-hop Wu-Tang Clan basé à Staten Island et, naturellement, le mot par lequel je commence toujours est CREAM Comme nous le savons tous, la piste huit sur Enter the Wu-Tang (36 Chambers) postule que « l’argent règle tout autour de moi, la CRÈME récupère l’argent, le billet d’un dollar vous tous. » Le temps a prouvé que cet adage était correct, mais dans le contexte de Wordle, CRÈME obtient également la solution. Dollar, billets d’un dollar vous tous. –Tamoor Hussein

Wordle : les meilleurs mots pour commencer

Si vous préférez une liste, voici ces mots et d’autres que nous vous recommandons de commencer par n’importe quel jour :

RéagirAdieuSeulementS’éleverCrèmePireAnime

Si tout le reste échoue et que vous pensez que votre stratégie actuelle ne fonctionne tout simplement pas, vous pouvez toujours suivre la voie de ce joueur dévoué :

Je fais FARTS parce que si jamais le mot est FARTS et que je le comprends du premier coup, ce sera le plus beau jour de ma vie. – Ryan McComb (@ryan__mccomb) 3 janvier 2022

Bonne chance avec votre prochain puzzle, amis nerds de Wordle !