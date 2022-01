Wordle : Pourquoi nous sommes tous si accros au jeu de puzzle

Si vous êtes un utilisateur régulier de Twitter, vous avez probablement vu beaucoup de vos amis publier des blocs gris, jaunes et verts, et parfois même un score sur six.

Ce n’est pas non plus une sorte de message codé, mais Wordle – la dernière sensation d’application virale qui prend d’assaut le monde.

Wordle n’a jamais été conçu pour avoir un tel succès. Créé par le logiciel basé à Brooklyn Josh Wardle comme une gaffe pandémique pour lui et sa petite amie, il a ensuite envoyé le jeu à ses proches pour qu’ils l’essaient. Après avoir évalué leur réaction, Wardle a publié Wordle dans le monde en octobre.

Alors qu’il a commencé petit avec seulement 90 joueurs en novembre, il est maintenant joué par plus de 300 000 personnes dans le monde – une ascension stratosphérique pour un jeu de mots assez simple.

Wordle, qui ne peut être joué qu’une fois par jour, consiste à essayer de deviner un mot de cinq lettres en six essais.

Après chaque supposition, la couleur des tuiles changera pour vous montrer à quel point vous êtes proche du mot.

Si la tuile est verte, la lettre est dans le mot et est dans la bonne position. Si c’est jaune, c’est dans le mot mais dans la mauvaise position. S’il est gris, la lettre n’est pas dans le mot.

Huw a commencé à jouer à Wordle après avoir vu ces blocs colorés inonder Twitter. Le rédacteur en chef de 29 ans utilise souvent les médias sociaux pour son travail et a donc été intrigué lorsqu’un nombre croissant de personnes qu’il suivait ont commencé à parler de Wordle.

« Cela avait l’air intéressant », a-t-il déclaré à Metro.co.uk. « Et j’aime la façon dont Wordle était une pièce de théâtre sur Wardle. »

Vous avez vu un tas de carrés sur votre fil Twitter ? Wordle est pourquoi (Photo: Ellen Scott)

Bien qu’il ne soit pas quelqu’un qui excelle particulièrement à repérer les mots ou à déchiffrer les schémas (« Je n’ai jamais été très bon en Compte à rebours », dit-il), Huw a aimé jouer à Wordle avec sa petite amie Sarah, qui a l’esprit de puzzle.

« C’est une belle petite chose à essayer », dit-il. « Le fait que vous ne puissiez y jouer qu’une fois par jour aide probablement – ​​vous ne pouvez pas en abuser et vous en lasser. »

Bien sûr, Wordle n’est pas le premier puzzle à base de mots auquel nous sommes devenus accros, et ce ne sera certainement pas le dernier. Les recherches de mots, les anagrammes et les mots croisés sont quelque chose que nous connaissons bien dès notre plus jeune âge, et souvent utilisés dans les jeux télévisés et pour les divertissements légers ; Lingo d’ITV, avec une prémisse similaire à Wordle, est une émission populaire à l’heure du thé, attirant 2,6 millions de téléspectateurs réguliers.

Ce ne sont même pas les puzzles de mots nécessairement simplistes avec lesquels nous aimons taquiner notre cerveau. Selon un article de Buzzfeed de 2014, plus de 200 000 personnes s’abonnent au service de mots croisés notoirement difficile du New York Times.

Alors, qu’est-ce que les jeux de mots comme Wordle nous intéressent si infiniment ?

Eh bien, à leur niveau le plus élémentaire, ils satisfont le système de récompense de notre cerveau. Lorsque nous résolvons un puzzle de mots comme un Wordle quotidien, notre cerveau libère de la sérotonine et de la dopamine.

« Lorsque vous « gagnez » ou terminez un puzzle, vous obtenez un cerveau qui libère une vague d’émotions positives», explique la psychothérapeute Sally Baker. « C’est une libération d’hormone de bien-être, qui peut en fait être assez addictive. »

Il n’est disponible que pour jouer une fois par jour (Image: Wordle)

Le casse-tête quotidien de Wordle ne fait qu’ajouter à ce sentiment de satisfaction, ajoute Baker.

« Lorsque la plupart des choses sont disponibles 24h/24 et 7j/7, avoir quelque chose qui n’est disponible qu’une fois par jour est une nouveauté », dit-elle. « Cela signifie que les gens ont hâte de faire le prochain puzzle et renforcent cette anticipation. »

Les puzzles de mots et les casse-tête nous aident également à nous concentrer, donnant un moment de clarté dans un monde où nous sommes souvent surstimulés.

« Les énigmes servent de méthode de distraction », note Baker. «Mais contrairement à nous distraire avec les médias sociaux, cela ne se produit pas en dessous de la conscience.

« Se concentrer sur un casse-tête nous permet d’éliminer toute autre pensée superflue et de nous concentrer uniquement sur une tâche. »

L’incertitude continue du monde au cours des dernières années et les situations en constante évolution autour de nous ne sont pas une coïncidence lorsqu’il s’agit de la popularité soudaine de Wordle.

Bien qu’il s’agisse d’une très petite partie et fondamentalement sans importance de votre journée, terminer un puzzle Wordle – ou n’importe quel puzzle, d’ailleurs – est un moyen pour nous de mettre en œuvre un reste d’ordre dans un monde qui se présente autrement comme chaotique.

Plus : Jeux



« Gagner un puzzle, aussi petit soit-il, peut nous donner un petit sentiment d’accomplissement et de progrès », nous dit Sally. « Actuellement, tout semble hors de notre contrôle et accablant. »

Burt dans l’ensemble, Baker pense que la popularité de Wordle provient du bouche à oreille, réalisant quelque chose que même les puzzles les plus populaires échouent.

Elle ajoute: «Le fait que tant de gens jouent, cela nous donne envie de participer. Cela nous fait sentir que nous faisons partie de quelque chose et nous donne un sentiment de connectivité dont beaucoup d’entre nous ont envie.

« Avec tant d’entre nous séparés ou obligés de travailler à domicile, une application comme Wordle nous offre ce moment de fraîcheur dont beaucoup d’entre nous ont envie.

«C’est agréable d’être momentanément récompensé et distrait de tout ce qui nous entoure. C’est une façon d’échapper brièvement à la réalité.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : La science qui explique pourquoi vous êtes une « personne de l’hiver »



À SUIVRE : La psychologie d’essayer de lire un livre par semaine en 2022



À SUIVRE : Des militants pour le climat partagent 10 résolutions environnementales faciles à prendre pour 2022

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();