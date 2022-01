Wordle : qu’est-ce que c’est, pourquoi Internet est tombé amoureux de ce jeu de mots viral, comment jouer et d’autres détails

Mot : Donc, si vous aimez les jeux sur Internet, vous avez peut-être entendu parler du jeu qui fait fureur en ce moment – ​​Wordle. En l’espace de quelques mois, le jeu est passé d’un jeu de quelques personnes à un amour de lakhs, et je ne peux pas dire que je suis surpris. J’ai joué au jeu pendant deux jours et j’y suis devenu accro. Avant d’entrer dans la raison de cela, laissez-moi vous donner une idée de ce qu’est le jeu.

Jeu de mots : qu’est-ce que c’est et comment ça marche

Comme son nom l’indique, le jeu Wordle est lié aux mots et, par conséquent, quiconque aime les jeux de mots comme, par exemple, le scrabble ou les mots pêle-mêle, est susceptible d’en tomber amoureux. Le jeu est hébergé sur un site Web appelé Power Language (avec un domaine du Royaume-Uni – co.uk) et c’est un jeu de mots quotidien.

Le jeu tourne autour d’un mot de cinq lettres (un nouveau chaque jour) et les utilisateurs sont censés deviner de quoi il s’agit. Si quelqu’un se souvient du jeu de société d’enfance Mastermind, Wordle est un mélange de cela et de vocabulaire. Eh bien, le vocabulaire concernant les mots de cinq lettres seulement.

Le site Web de Wordle montre un clavier virtuel et six rangées de cinq espaces chacune. Chaque espace indique l’emplacement d’une lettre et chaque ligne est destinée à une supposition ultérieure. Les utilisateurs sont censés deviner n’importe quel mot de cinq lettres dans la première rangée, puis des conseils de couleur sont donnés à l’utilisateur pour procéder aux essais suivants.

Trois codes de couleur sont disponibles – toute lettre dans l’entrée de l’utilisateur qui n’est pas présente dans le mot réel est surlignée en gris. Les mots qui sont présents dans les mots réels sont surlignés en deux couleurs – si une lettre dans la supposition de l’utilisateur est incluse dans le mot réel mais à une position différente sur les cinq espaces, elle est surlignée en jaune. D’un autre côté, toute lettre dans la supposition de l’utilisateur qui est présente à la même position dans le mot réel est surlignée en vert.

Avec ces astuces codées par couleur, les utilisateurs peuvent fouiller dans leur cerveau pour présélectionner les mots de cinq lettres possibles qui peuvent être la réponse et partir de là.

Wordle : Pourquoi les gens l’aiment

Wordle a été créé par Josh Wardle pour lui et son partenaire, qui adore les jeux de mots. Une fois que les deux ont joué au jeu, il l’a partagé avec des proches, qui en sont devenus obsédés. C’est alors que Wardle (oui, le jeu est un jeu de mots sur son nom !) l’a ouvert au reste du monde. Début novembre, environ 90 personnes ont joué à ce jeu et au moment où janvier est arrivé, plus de 3 lakh de personnes en étaient déjà fans.

Alors quand je dis qu’il n’y a pas que moi qui aime Wordle, croyez-moi. J’ai des chiffres qui me soutiennent !

Mais maintenant, voyons pourquoi le jeu est adorable. Il s’adresse clairement aux amateurs de jeux de mots, qui aiment tout jeu pouvant défier leur vocabulaire et leur capacité à surpasser les autres en matière de mots. Historiquement, nous avons vu plusieurs jeux liés aux mots devenir populaires, d’abord sur des plateformes comme Facebook (oui, je fais référence à une époque où jouer à des jeux Facebook était cool), puis sur les magasins d’applications.

Cependant, ce qui rend Wordle plus intéressant, c’est le fait qu’il n’y a littéralement rien pour démarrer un utilisateur tout en devinant le mot. Les utilisateurs sont censés trouver des indices dans leur propre cerveau et leur propre vocabulaire. C’est l’excitation de savoir qu’il n’y a que six essais. Une fois qu’une personne a résolu le jeu du jour, il est pressé de savoir qu’il lui a fallu six ou moins pour essayer de deviner un mot à partir de rien, car le mot peut être n’importe quoi. Par exemple, le 9 janvier, le mot était « GORGE ». (Non, je ne vous dis pas la réponse pour aujourd’hui, et oui, je le sais parce que je l’ai résolu à 1h15 du matin – j’ai peut-être un problème Wordle.) Arriver à Gorge, cependant, m’a pris cinq essais et garçon , était-ce une précipitation quand j’ai bien compris.

La meilleure méthode (qui fonctionne pour moi, au moins) est d’essayer deux mots de cinq lettres très différents dans les deux premiers essais. Cela vous donne une idée de plus de lettres que ce qui serait possible si vous essayiez une fois, puis essayez de penser à de plus en plus de mots autour des lettres que vous connaissez dès le premier essai. Vous pouvez ensuite utiliser la combinaison d’indices des deux premiers essais pour commencer à affiner le mot réel.

Une autre chose qui joue en faveur de Wordle est l’absence de distractions sur le site Web. C’est gratuit et pourtant il n’y a pas de publicités, et pas de texte qui ne se rapporte pas au jeu. C’est minimaliste et simple. L’accent est mis uniquement sur le jeu et, à mon avis, il en rehausse la beauté, car la plupart des jeux de mots (applications ou sites Web) sont actuellement truffés de publicités qui interrompent sans cesse l’expérience de jeu. Aucun problème de ce type ne se pose avec Wordle.

Wordle est la nouvelle sensation, et à juste titre, parmi les amateurs de mots, et en tant que moi-même, je le recommande à 100% aux personnes qui aiment se challenger et aiment faire émerger des solutions à partir de rien !

