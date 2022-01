Wordle restera gratuit et ne comportera pas de publicités

Capture d’écran : PowerLanguage / Kotaku

Le créateur de Wordle, un jeu de réflexion gratuit sur navigateur, n’a pas l’intention d’inclure des publicités dans son jeu soudainement super populaire, expliquant dans une récente interview qu’il ne comprend pas pourquoi certaines choses ne peuvent pas être simplement amusantes. Le créateur Josh Wardle ne semble pas non plus intéressé par la conversion de Wordle en un jeu mobile, car il n’apprécie pas la façon dont bon nombre de ces applications essaient de consommer autant de votre attention que possible.

Wordle demande aux utilisateurs de trouver un mot caché en six tentatives. Une fois que vous avez deviné le mot ou que vous n’avez plus d’essais, vous devez attendre le lendemain pour un nouveau casse-tête. Au cours des dernières semaines, Wordle a explosé en popularité et remplit probablement votre calendrier Twitter de cases vertes et jaunes. C’est un jeu très simple qui pour beaucoup de gens est devenu un moyen idéal pour commencer la matinée, comme une bonne tasse de café pour votre cerveau.

Vous pourriez vous attendre à ce que, à mesure que Wordle devienne de plus en plus populaire, le créateur envisage de monétiser son hit. Mais dans une récente interview avec BBC Radio 4 (qui a été repérée par Eurogamer), Wardle a déclaré qu’il n’avait pas de tels plans.

« Je ne comprends pas pourquoi quelque chose ne peut pas être simplement amusant », a déclaré Wardle. « Je n’ai pas à facturer de l’argent aux gens pour cela et j’aimerais idéalement qu’il en soit ainsi. »

Wardle ne semblait pas non plus intéressé à amener Wordle sur des appareils mobiles via une application, déclarant à la BBC qu’il se méfiait des jeux mobiles qui attirent constamment l’attention des joueurs via des paramètres tels que les notifications push. En fait, Wardle est assez content que son petit jeu de puzzle soit à l’opposé de cela.

G/O Media peut toucher une commission

Best-seller

Nintendo Switch OLED

Enregistrez des jeux sur votre système avec 64 Go de stockage interne.

Profitez de couleurs vives et d’un contraste net avec un écran qui fait ressortir les couleurs.

« J’aime l’idée de faire le contraire de cela – qu’en est-il d’un jeu qui délibérément ne veut pas beaucoup de votre attention », a poursuivi Wardle. « Wordle est très simple et vous pouvez y jouer en trois minutes, et c’est tout ce que vous obtenez. Il n’y a pas non plus d’annonces et je ne fais rien avec vos données. Et c’est aussi tout à fait délibéré.

Lire la suite: S’ennuyer et s’éloigner est la façon dont la plupart des jeux se terminent pour moi maintenant

De nos jours, tant de jeux vidéo sur toutes les plateformes, pas seulement sur mobile, semblent dédiés à attirer les joueurs et à les harceler constamment pour continuer à jouer. Far Cry 6 a envoyé des e-mails aux gens les poussant à revenir et à jouer davantage, même après que certaines personnes aient sombré plus de 30 heures dans le jeu de tir en monde ouvert. Les passes de combat sont également devenues un moyen populaire d’investir les joueurs dans un jeu et de revenir, jour après jour, pour passer des heures à relever des défis avant la fin de la saison et ils perdent toutes les récompenses et objets possibles.

Tout cela et bien plus encore a conduit à une situation où cela peut parfois sembler être un travail de jouer à des jeux en ligne modernes. Donc, avoir un jeu comme Wordle, construit autour de ne jouer que quelques minutes par jour, puis de vous verrouiller volontairement, est étrangement rafraîchissant et quelque chose que j’espère voir plus. Peut-être que le succès de Wordle inspirera une série de copieurs qui essaieront une approche similaire, une perspective qui me passionne beaucoup. Après tout, j’ai beaucoup de mondes ouverts de 60 heures à explorer ces jours-ci.