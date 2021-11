WordPress Version 5.8 Tatum : Nouvelles fonctionnalités et facettes

L’une des raisons pour lesquelles WordPress est un choix populaire pour la gestion de sites Web est les mises à jour robustes et fréquentes de WordPress. La mise à jour de WordPress version 5.8 Tatum comprend des fonctionnalités intéressantes qui permettront aux utilisateurs d’affiner plus facilement la conception de leur site Web et de basculer entre les mises à jour de leurs pages Web et de leurs publications. Lisez la suite pour voir ce que la dernière mise à jour de WordPress a à offrir.

Nouvelles fonctionnalités intéressantes de la version WordPress

Nouveau système de gestion des blocs pour l’affichage des publications, la modification des modèles et la gestion des widgets

Selon les notes de mise à jour de WordPress, « WordPress [version] 5.8 introduit un nouvel éditeur de widgets basé sur des blocs dans l’écran Widgets (Apparence > Widgets) et le Personnalisateur (Apparence > Personnaliser > Widgets). Le nouvel éditeur permet aux utilisateurs d’ajouter des blocs à leurs zones de widgets à l’aide de l’interface familière de l’éditeur de blocs introduite dans WordPress 5.0.

Cette nouvelle interface de widget de bloc aide à :

Affichage des messages. La mise à jour de l’interface de bloc permet aux utilisateurs d’afficher plusieurs publications en fonction de certaines spécifications de filtrage. La nouvelle technologie de suggestion de modèles permet également aux utilisateurs de créer une conception cohérente pour leurs listes de publications en fonction des choix de conception que vous avez mis en œuvre sur le reste de votre site Web.Gestion des widgets. Cette dernière version de WordPress intègre également un outil Block Widget Customizer. Le Customizer permet aux utilisateurs d’ajouter et de supprimer des blocs via le widget et l’outil de prévisualisation en direct.Modification des modèles de publication. La fonction Éditeur de blocs permet aux utilisateurs de basculer entre l’édition de vos articles de site Web et vos pages Web. De plus, en fonction de la compatibilité du thème de votre site, cette nouvelle version de WordPress contient plus de 20 nouveaux blocs que vous pouvez intégrer à votre site Web.

Trois autres mises à jour incluses dans la mise à jour WordPress 5.8 Tatum incluent :

1. Présentation de la structure des pages

Certaines pages de votre site Web sont probablement assez simples en ce qui concerne le contenu (pensez à votre page de contact ou à votre page d’abonnement à la newsletter). Cependant, lorsque la construction de votre page Web devient plus compliquée avec plusieurs couches à gérer, il peut être difficile de discerner les couches que vous devez modifier. Cette dernière version de WordPress fournit un Affichage en liste de chaque page et publier sur votre site, afin que vous puissiez facilement naviguer entre tous les blocs de contenu et les couches imbriquées sur chaque page Web.



Une fois que vous avez trouvé le bloc ou la couche que vous souhaitez modifier, cette nouvelle mise à jour WP vous permet d’activer et de désactiver la vue en liste selon vos besoins.

2. Nouvelles options de style et de bichromie colorisée pour les images

Duotone est rapidement devenu l’une des touches de couleur les plus populaires que vous puissiez ajouter à vos images ou vidéos. La version 5.8 Tatum WordPress rend ce filtre de couleur populaire pour votre site Web. Plutôt que d’utiliser un filtre noir et blanc pour jouer avec la lumière et les ombres, vous pouvez choisir les couleurs à utiliser pour accentuer la lumière et les ombres.

3. Suggestions de transformation de modèle pour les blocs de contenu

L’une des mises à jour les plus intéressantes de cette nouvelle version de WordPress est l’outil Pattern Transformation. Ce nouvel outil suggérera de nouveaux blocs à incorporer dans votre page Web en fonction des blocs avec lesquels vous travaillez actuellement. Ensuite, au fur et à mesure que vous créez du contenu sur votre site, l’outil vous proposera d’autres modèles de blocs pour vous aider à affiner votre page Web et le style de votre site tout en continuant à travailler dans l’outil d’édition. Cette dernière avancée WordPress vous permettra d’être un créateur de contenu et un concepteur Web tout-en-un !

Dernières mises à jour du support WordPress : ce qui a été ajouté et supprimé

Voici ce qui a été ajouté :

Encore plus de supports de blocs. La version 5.8 de WordPress offre une prise en charge étendue des blocs, une fonctionnalité initialement introduite dans les mises à jour WP 5.6 et 5.7. Cette infrastructure de support supplémentaire comprend de nouvelles options de personnalisation pour vos blocs enregistrés ainsi que des indicateurs de support.Prise en charge des images WebP. La dernière mise à jour WordPress prend en charge les fichiers image WebP. WebP, selon WordPress, est « un format d’image moderne qui fournit une compression sans perte et avec perte pour les images sur le Web ». Par rapport aux fichiers image JPEG et PNG, les fichiers WebP sont environ 30 % plus petits, ce qui peut aider à augmenter la vitesse de chargement de votre site Web.

Voici ce qui a été supprimé :

Prise en charge d’Internet Explorer 11. La dernière version de WordPress ne prend pas en charge Internet Explorer 11. Si vous essayez de mettre à jour votre site via le navigateur IE11, vous pouvez rencontrer des problèmes pour gérer votre site. Heureusement, vous pouvez éviter ce problème en passant à un autre navigateur, tel que Chrome.

Besoin d’aide pour naviguer dans les dernières Version WordPress?

La version 5.8 Tatum WordPress peut avoir des fonctionnalités nouvelles et intéressantes, mais nous avons plus de dix ans d’expérience dans le support et la gestion de sites Web WordPress. Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre des changements de thème et de conception en fonction de chaque nouvelle version de WordPress, mettre à jour votre site Web et vos plugins WordPress, configurer l’hébergement et les sauvegardes WordPress et incorporer de nouvelles fonctionnalités à votre site WordPress. Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir de l’aide avec votre site Web WordPress.

Crédits photos : WordPress.org

Auteur : Pam Aungst

Pam Aungst, propriétaire et consultante en chef de Pam Ann Marketing, crée des sites Web depuis 1997 et travaille dans le domaine du marketing Internet et du commerce électronique depuis 2005. Elle est titulaire d’un MBA en marketing et de plusieurs certificats liés au marketing Internet.

Pam se spécialise dans une approche globale du référencement qui mélange le traditionnel…