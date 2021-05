Workspace s’inspire de ses rivaux

Crédit: Luka Mlinar / Autorité Android

La conférence des développeurs Google I / O vient de démarrer et la société Mountain View a annoncé une mise à jour majeure de Google Workspace baptisée Smart Canvas.

Smart Canvas transforme essentiellement Workspace en une plate-forme collaborative qui ressemble à un mélange de OneNote, Notion et Asana. Il vous permet de travailler de manière transparente sur des tâches, de déléguer des tâches, de présenter du matériel, etc. Smart Canvas comprend également le vote et des suggestions inclusives (par exemple, changer «président» en «président»).

Vous bénéficiez également de la fonctionnalité de chat et d’appel vidéo Meet intégrée dans Smart Canvas. Et Google a confirmé que l’audio obtenait également une suppression du bruit ainsi que des commandes de zoom / d’éclairage alimentées par l’IA pour la vidéo.

