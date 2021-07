World Boxing – La Mecque de la boxe

Le champion super super poids welter de la World Boxing Association (WBA), Jermell Charlo, et son prochain rival, Brian Castaño, ont eu une conférence de presse avec 10 jours avant leur combat le 17 juillet pour tous les titres mondiaux au AT&T Center, San Antonio , Texas.

Charlo possède la ceinture noire et or, en plus des versions IBF et WBC. Pour sa part, Castaño est le monarque de la WBO. Le vainqueur unifiera toutes les ceintures et deviendra le roi incontesté des 154 livres.

Charlo sait que le défi est l’un des plus importants de sa carrière, mais il est préparé à ce qu’il affronte et son seul objectif est de lever la main.

« Il est maintenant temps de mettre ma vie en jeu comme je le fais toujours. Castaño sera également là pour risquer sa vie. C’est un combat pour l’héritage, je suis prêt pour ça. J’attends ça avec impatience », a déclaré le combattant américain de 31 ans.

Pour sa part, l’Argentin a également souligné qu’il faisait face au moment le plus important de sa carrière à ce jour et a assuré qu’il avait les outils pour remporter la victoire.

“C’est mon moment. C’est le combat le plus important de ma vie”, a-t-il assuré. “J’ai l’arsenal le plus varié de tous les combattants auxquels il a été confronté auparavant.”

Charlo et Castaño joueront dans l’un des affrontements les plus attendus de toute la boxe. L’Américain arrive avec un bilan de 34 victoires, 1 défaite et 18 KO, tandis que Castaño a un bilan de 17 victoires, 1 nul et 12 KO.