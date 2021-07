World Boxing – La Mecque de la boxe

Le champion du monde de huit divisions et sénateur philippin Manny “Pacman” Pacquiao et le champion invaincu des poids welters WBC et IBF Errol “The Truth” Spence Jr. lancent leur campagne promotionnelle PPV le 21 août ce dimanche lorsqu’ils apparaîtront dans une émission télévisée en direct. conférence de presse sur FOX à partir de 17 h HE.

Errol Spence : « J’ai attendu avec impatience ce type d’événement majeur de boxe pendant toute ma carrière. Manny Pacquiao est une légende de la boxe et futur Hall of Famer. Pouvoir combiner ses compétences avec lui et en sortir avec une victoire serait le point culminant de ma carrière jusqu’à présent. Je viens pour gagner et il vient pour gagner et c’est ce qui en fait un combat d’action. J’ai hâte de monter sur le ring à la T-Mobile Arena le 21 août pour ce que j’espère être une soirée excitante. »

Manny Pacquiao : «Je suis ravi de combattre Errol Spence Jr. Comme moi, Errol a un style de combat agressif et bourré d’action. Les fans de boxe qui regardent à la T-Mobile Arena ou en pay-per-view seront ravis de ce combat de championnat du monde. Ça va être sauvage ! “