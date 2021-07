World Boxing – La Mecque de la boxe

07/08/2021 Le à 19:05 CEST La tension entre Al-Khelaifi, Mbappé et le PSG. Le président du club parisien s’est exprimé après la signature d’Achraf et dans ses déclarations on laisse entrevoir un message à l’une des stars de l’équipe, Kylian Mbappé, qui ne serait pas disposé à renouveler son contrat qui se termine en 2022. […] More