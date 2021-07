World Boxing – La Mecque de la boxe

MEXIQUE – La température des déclarations continue de monter entre la championne du monde Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez et la challenger officielle Diana ‘La Bonita’ Fernández, qui ce 16 juillet concourra pour la couronne absolue des super mouches approuvée par le Conseil mondial de Boxe dans un duel tant attendu qui aura lieu à Ciudad Juárez, Chihuahua

Le combat qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via «Friday Fight Night ESPN Knockout» du gymnase municipal Josué Neri Santos, verra les deux meilleurs représentants de la boxe au monde s’affronter pour la plus haute récompense, la ceinture verte et or de la WBC , l’organisation la plus prestigieuse au monde.

Avec un bilan professionnel de 23 victoires et trois défaites, la belle frontalière est sûre d’être sacrée, car désormais la bagarre se fera dans la division où elle est classée et où elle évolue depuis quelques années, la division des 115 livres ; “Je ne doute pas que cette opportunité est donnée au meilleur moment de ma carrière et que je vais en profiter, après avoir remporté le championnat de Lulú, je vais me retirer de ‘Barby’ Juárez”, a condamné Fernández Ortíz. .

Dans le combat stellaire du scrutin que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’, le chouchou des fans de Juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores se conteste le titre WBC International des poids légers contre l’attaquant vénézuélien Otto ‘El Tigre’ Gámez; En plus de la participation spéciale du monde Sonora classé Irak ‘MagnifiKO’ Díaz et du redoutable puncheur de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón à l’adresse : https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2123