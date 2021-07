World Boxing – La Mecque de la boxe

in

Il y a un an, le monde entier était profondément ému par l’héroïsme de Bridger Walker, 6 ans, qui a risqué sa vie pour sauver sa jeune sœur d’une attaque de chien. Après avoir appris l’action courageuse de Bridger, le World Boxing Council lui a non seulement envoyé une ceinture verte emblématique et l’a nommé champion du monde honoraire, mais a également nommé une nouvelle division de poids en son honneur. « À la WBC, nous sommes très honorés de nommer Bridger notre champion honoraire, pour son immense courage. Il représente les meilleures valeurs de l’humanité », a déclaré un communiqué de la WBC.