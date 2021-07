World Boxing – La Mecque de la boxe

Comme ordonné par le Conseil mondial de boxe dans son règlement et dans le seul but d’empêcher un épisode de déshydratation soudaine chez les prétendants à la Coupe du monde, sept jours après avoir disputé la ceinture absolue des super poids mouche, le monarque mondial de Lourdes’ La Petite Lulu’ Juárez et le challenger officiel Diana’ La Bonita ‘Fernández, a rempli l’exigence de pré-pesée.

Avec une limite autorisée de 53 524 kilogrammes (118 livres) sept jours après la pesée officielle, ce qui équivaut à 3 % de la limite de la catégorie ; Les deux combattants, arborant un physique enviable, ont vaguement respecté la procédure, étant déclarés aptes à se battre pour le titre mondial le 16 juillet au gymnase municipal Josué Neri Santos de Ciudad Juárez.

Depuis la capitale mexicaine, la sœur cadette de ‘Barby’ Juárez s’est pliée à la balance, enregistrant un tonnage de 52.000 kilogrammes, en dessous de la limite autorisée, preuve de la grande discipline qui règne dans le camp du nouveau monarque.

À Ciudad Juárez, le numéro un mondial classé WBC, a également montré une excellente préparation et avec un tonnage de 52 600 kilogrammes, également inférieur à la limite fixée par la réglementation, signe clair du grand moment dans lequel il se trouve.

Dans le combat stellaire du scrutin que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’, le chouchou des fans de Juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores se dispute titre WBC International des poids légers contre l’attaquant vénézuélien Otto ‘El Tigre’ Gámez; En plus de la participation spéciale du monde Sonora classé Irak ‘MagnifiKO’ Díaz et du redoutable puncheur de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado.

