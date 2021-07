World Boxing – La Mecque de la boxe

Et les débuts professionnels de Nico Ali Walsh confirmés pour undercard à Tulsa

TULSA, d’accord ╶ Neuf mois après la conclusion la plus controversée de la boxe en 2020, le champion du monde WBA des super poids mouche Joshua “The Professor” Franco et l’ancien champion du monde australien Andrew “The Monster” Moloney régleront leurs comptes dans le troisième chapitre de leur rivalité le samedi 14 août, en direct au Hard Rock Hotel & Casino Tulsa.

Dans le co-événement principal de 10 rondes, le champion international junior invaincu des poids welters WBO, Arnold Barboza Jr., affrontera Antonio « Toño » Moran.

L’attraction spéciale des poids moyens en quatre rounds verra les débuts professionnels très attendus de Nico Ali Walsh, petit-fils de Muhammad Ali, contre un adversaire à ne pas manquer.

Ce triple titre titanesque de Tulsa sera télévisé en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 22 h HE / 19 h HP.

Le frère jumeau d’Andrew, le concurrent poids coq Jason “Mayhem” Moloney, affrontera Joshua “Don’t Blink” Greer Jr. dans un combat de 10 rounds qui se déroulera entre les combats préliminaires diffusés en direct et exclusivement sur ESPN + avant le panneau d’affichage télévisé triple étoile . Le favori des fans de Tulsa, Trey Lippe Morrison (17-0, 17 KOs) et l’espoir junior en hausse des poids légers Karlos Balderas (9-1, 8 KOs) se battront dans les préliminaires dans des combats de six rounds, tandis que l’espoir, le poids lourd né à Tulsa, Jeremiah Milton ( 3-0, 3 KO) verra l’action dans un combat en quatre rounds.

Promu par Top Rank, en association avec Tony Holden Productions et Golden Boy Promotions, les billets à partir de 49,50 $ seront mis en vente le mardi 13 juillet à 10 h CST et peuvent être achetés sur tickets.hardrockcasinotulsa.com et à la billetterie. 918-384 -ROCHE (7625).

“Les fans de Hard Rock et de Tulsa sont enthousiasmés par un combat de rivalité entre Franco et Moloney, un combat d’action entre Barboza et Moran et les débuts professionnels d’un jeune homme spécial à Nico Ali Walsh”, a déclaré Bob Arum, légendaire promoteur de Top Rank. .

Franco (17-1-2, 8 KOs), de San Antonio, Texas, a battu Moloney (21-1, 14 KOs) par décision unanime en juin dernier pour remporter le titre mondial. Lors de leur match revanche de novembre 2020, Moloney a dominé Franco pendant les deux premiers tours avant de gonfler sous l’œil droit de Franco a mis un terme au combat. De nombreux observateurs du ring pensaient qu’un coup avait fait des dégâts, ce qui aurait entraîné une victoire par TKO pour Moloney. L’arbitre du Nevada a déterminé que l’enflure était due à une tête, et après une relecture de près de 30 minutes, un No Contest signifiait que Franco conservait son titre. La controverse ne s’est pas apaisée, et moins d’un mois après la conclusion contestée, la WBA a ordonné un troisième combat.

«Je suis très excité pour ce troisième combat avec Moloney. Je me suis très bien préparé pour ce combat et je me sens plus fort que jamais », a déclaré Franco. «J’espère que tout le monde se connectera le soir du combat parce que ce sera un moment inoubliable. Je rappellerai à Moloney pourquoi je suis le champion.”

Moloney a déclaré : « J’ai dû attendre neuf mois pour me battre une fois de plus pour ce qui aurait dû être le mien en novembre. Il n’y a aucune chance que je sorte de ce ring sans mon titre mondial cette fois. Je suis sûr que lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous savez au fond de vous que vous n’êtes pas le vrai champion. Vous savez qu’il n’y a pas eu de conflit de têtes. Je suis resté au gymnase et j’ai profité de ce temps pour m’améliorer en tant que combattant. Il affrontera un combattant encore meilleur que la dernière fois. Il a des ennuis.”

Barboza (25-0, 10 KOs), de South El Monte, en Californie, est le concurrent n ° 3 de la WBO, un combattant de 29 ans qui a gravi les échelons depuis qu’il est devenu pro il y a plus de huit ans. Après une campagne 3-0 en 2019 qui l’a vu éliminer l’ancien champion du monde Mike Alvarado, il a remporté deux victoires importantes en 2020 avec des décisions sur Tony Luis et Alex Saucedo. Barboza se prépare maintenant pour Moran (26-4-1, 19 KO), un natif de Mexico qui a une fiche de 2-0-1 depuis une défaite en 2019 contre Devin Haney.

Barboza a déclaré: «Je suis dans le gymnase depuis le combat de Saucedo, et j’attends ce combat avec impatience maintenant. C’est un combattant dur et expérimenté et nous cherchons à faire un bon spectacle. Je ne fais pas très attention aux notes. Je m’entraîne toujours comme si c’était un combat pour le titre mondial, et j’espère que Moran fera un gros effort. »

Jason Moloney (21-2, 18 KOs) est un challenger à deux reprises pour le titre mondial des poids coq qui a tenté de vaincre le grand Naoya “Monster” Inoue en octobre dernier. Inoue a prévalu par KO au septième tour, mais Moloney revient à l’action avec l’intention de graver son nom parmi les meilleurs prétendants de la division. Greer (22-2-2, 12 KOs), un natif de Chicago, qui a grimpé au classement mondial après une série de KO dramatiques, a une fiche de 0-1-1 lors de ses deux derniers combats et est impatient de retrouver sa forme. sur sept adversaires d’affilée de 2017 à 2019.

Jason Moloney a déclaré: «Je suis ravi d’être enfin de retour après ce qui sera près de 10 mois hors du ring. Après la déception avec Inoue, je suis retourné directement au gymnase et j’ai travaillé très dur. J’ai beaucoup appris de ce combat, et cela m’a poussé et motivé à m’améliorer et à atteindre un autre niveau. C’est un combat que nous devons gagner pour moi et pour Greer, mais c’est mon chemin vers un titre mondial, et personne ne m’empêchera de réaliser mon rêve de devenir champion du monde.”

Greer a déclaré : « Je suis marqué et j’ai un excellent camp à Las Vegas. Mon entraîneur, Kay Koroma, a beaucoup ajouté à mon jeu. Il ne restera aucune pierre non retournée. Jason Moloney est un autre concurrent de premier plan, et à ce niveau, vous avez besoin d’autres bons combattants pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Je suis prêt à le rencontrer le 14 août. Je suis reconnaissant à Top Rank, James Prince et Antonio Leonard pour cette opportunité. »