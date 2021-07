World Boxing – La Mecque de la boxe

in

LOS ANGELES (12 juillet 2021) – Le champion du monde des huit divisions et sénateur philippin Manny “Pacman” Pacquiao s’est retrouvé face à face avec le champion du monde WBC et IBF des poids mi-moyens Errol “La Verdad” Spence Jr. lors d’une conférence de presse à Los Angeles ce dimanche, battant son combat pour le titre incontournable qui sera en tête d’affiche du Pay-Per-View de PBC sur FOX Sports le samedi 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le pay-per-view commencera à 21 h HE / 18 h HP, alors que Spence cherche la victoire qui définit son héritage contre un Pacquiao qui tentera d’ajouter un triomphe monumental de plus à sa liste incontestée du Temple de la renommée. La conférence de presse de dimanche a également présenté des analyses d’anciens adversaires tels que Keith “One Time” Thurman et “Showtime” Shawn Porter.

Voici ce que Pacquiao et Spence avaient à dire lors de la conférence de presse ce dimanche :

MANNY PACQUIAO

«J’ai eu de nombreuses occasions d’aller pour un combat plus facile que celui-ci. Mais j’ai choisi Errol Spence Jr. parce que je voulais un vrai combat qui soit génial pour les fans. Je suis un combattant, et la boxe est ma passion.

«Errol Spence Jr. est agressif, jeune et invaincu. Il se consacre à sa carrière. Il ne sera certainement pas un adversaire facile, et il est interdit de le sous-estimer.

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas affronté un adversaire gaucher. Nous avons été contraints de modifier certains aspects de notre stratégie par rapport aux combats précédents, et nous lancerons des combinaisons différentes.

«Je ne pense pas qu’Errol ait besoin de Floyd Mayweather pour le conseiller. Je pense qu’Errol est un meilleur combattant que Mayweather. Errol peut apprendre à Floyd à se battre au corps à corps.

« Je ne veux pas trop me faire confiance, car Errol est un trop bon rival. Sa détermination et sa passion pour le sport sont toujours là. Quand je dis que je vais faire quelque chose, c’est réel et ça vient du cœur, ce n’est pour impressionner personne.

« J’ai commencé à m’entraîner aux Philippines au cours de la dernière semaine de mai, il s’agissait donc de continuer à faire de même au moment où je suis arrivé à Los Angeles. C’était bien pour moi d’avoir cette pause des deux dernières années. Je boxe depuis l’âge de 12 ans, et quand je suis retourné à l’entraînement, je l’ai fait avec ma faim et mon dévouement intacts.

«Je ne vais pas prédire que je le renverserai au premier tour comme je l’ai fait contre Thurman. Je vais concentrer mon esprit, mon corps et mon esprit sur la victoire du combat. C’est mon seul objectif.

« C’est l’un des plus grands défis de ma carrière. Je ne peux pas dire qu’il est le plus grand de tous, car je combats les meilleurs combattants du monde depuis des années. Cependant, il est là-haut avec n’importe quel rival que j’ai affronté.

« Je boxe professionnellement depuis plus de 25 ans, et je pense avoir déjà vu tous les styles qui existent.

« Ce sera un combat unique et prodigieux. Il y aura beaucoup d’action à l’intérieur du ring. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui me soutiennent, et je suis heureux d’être de retour dans cette position pour affronter l’un des meilleurs combattants de la planète. »

ERROL SPENCE JR.

“Ceci est une grande opportunité. Après mon accident de voiture, je me suis battu directement avec Danny Garcia et maintenant avec Pacquiao. Beaucoup de gens voulaient combattre Pacquiao, et j’ai immédiatement accepté sans arrière-pensée quand ils m’ont appelé pour le faire.

« Il n’y a pas beaucoup de gauchers en boxe, donc il n’y a pas beaucoup de sparring partners comme ça pour t’entraîner. Nous en avons maintenant beaucoup qui sont capables de se battre avec les gauchers. Je ne peux pas trouver quelqu’un qui se bat exactement comme Manny, mais je peux trouver quelqu’un qui imite son rythme. C’est ce que nous avons fait

« Vous pouvez voir que Manny est toujours un combattant explosif à grande vitesse. Nous avons réfléchi à une stratégie et à la manière de la mettre en œuvre de la manière la plus appropriée sur le ring le 21 août.

« Manny peut vous faire vous reposer sur vos lauriers avec ses éloges, mais je viendrai vous chercher une fois que la cloche sonnera.

« Mon menton a été testé depuis l’accident et pendant le combat contre Danny Garcia. J’imagine que Manny va essayer de le mettre à l’épreuve.

«Je ne pense pas qu’avoir 42 ans va lui faire du mal dans son entraînement. Il n’est pas gonflé de poids ou distrait. C’est pourquoi il est le même Manny Pacquiao depuis des décennies, et je veux affronter le même Pacquiao qui a combattu Keith Thurman et avant cela.

«Manny a beaucoup de tendances, mais il se battra contre vents et marées pour plaire aux fans.

« Je ne pense pas qu’ils vont m’assommer. Je ne l’envisage tout simplement pas, même si nous respectons son pouvoir. Il a laissé tomber Thurman et l’a blessé d’une balle dans le corps, mais je ne pense pas qu’il puisse m’assommer.

« J’ai la capacité d’éliminer Pacquiao. Cependant, je suis concentré sur la victoire du combat. Si vous vous précipitez pour le KO, vous aurez l’air négligent ou vous vous tromperez. Je dois me battre à mon rythme et à mon rythme. Si l’occasion se présente de l’assommer, j’essaierai de la saisir.

« Ce sera un grand combat. Pacquiao viendra prêt à se battre comme d’habitude, mais je serai définitivement le vainqueur.”