World Boxing – La Mecque de la boxe

NEW YORK (12 juillet 2021) – Le boxeur professionnel et superstar mondiale Jake “The Troubled Kid” Paul fera face au défi le plus exigeant de sa carrière naissante lorsqu’il rencontrera l’ancien champion de l’UFC Tyron “The Chosen One” Woodley lors de l’événement principal. d’un événement de boxe professionnelle le dimanche 29 août en direct sur SHOWTIME PPV du Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio.

Après avoir dominé les trois adversaires initiaux de sa carrière de boxeur professionnel, Paul continue d’augmenter le niveau de difficulté de ses rivaux en se retrouvant face à Woodley, un champion d’arts martiaux mixte décoré qui a occupé le trône de l’UFC de 2016 à 2019. Sur Dimanche 29 août, Paul cherchera à exciter sa légion de fans et à faire taire ses détracteurs devant les habitants de son Cleveland natal dans le main event en huit rounds de cruiserweight, disputé à un poids de 190 livres.

Paul et Woodley s’affronteront lors d’une conférence de presse torride ce mardi 13 juillet à Los Angeles alors que leur combat tant attendu palpitait. La conférence de presse sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports et la chaîne YouTube de Jake Paul.

Cet événement spécial du dimanche soir est présenté et produit par Most Valuable Promotions et SHOWTIME PPV, et distribué par SHOWTIME PPV. L’émission à la carte débutera à 20 h HE / 17 h HP et mettra en vedette une sous-carte préliminaire complète de combats de boxe professionnelle avec beaucoup en jeu en tant que star portoricaine et championne du monde WBC / WBO des poids plumes Amanda “La True “Serrano défendant ses titres contre le champion du monde mexicain des super poids coq Yamileth Mercado.

Barstool Sportsbook est le partenaire officiel des paris sportifs de l’événement, qui sera une alliance unique et entièrement intégrée.

Les billets pour l’événement principal seront en vente à partir du jeudi 22 juillet sur RocketMortgageFieldHouse.com.

Paul (3-0, 3 KOs) a 24 ans et est un créateur de contenu mondialement reconnu. Il a commencé sa carrière en tant que boxeur professionnel en janvier 2020, s’avérant être un participant influent dans l’environnement sportif avec sa personnalité extravertie et ses compétences en développement rapide. Le natif de Cleveland s’entraîne et réside actuellement à Porto Rico sous la tutelle de l’ancien concurrent de boxe professionnel BJ Flores, qui entraîne Jake depuis son premier combat en tant que professionnel. Après avoir éliminé l’influenceur star de YouTube AnEsonGib et l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson lors de leurs deux premiers concours, Paul a rapidement envoyé l’ancien champion d’arts martiaux mixtes Ben Askren avec un KO au premier tour en avril de cette année. . La victoire sur Askren a marqué la première fois qu’il l’a emporté contre un combattant professionnel chevronné, et maintenant il fait face à un défi encore plus difficile contre Woodley.

“J’ai grandi en regardant les Cavs, les Browns et les Indians jouer le week-end, en rêvant de pouvoir me montrer aux habitants de ma ville comme ils le faisaient avant”, a déclaré Paul. « Le 29 août, ce rêve deviendra réalité. Mon plus gros défi à ce jour, devant la ville qui a fait de moi ce que je suis, en pay-per-view pour le monde entier de me voir assommer un champion UFC. J’aime aussi le fait qu’Amanda Serrano fasse partie de cette carte, elle se démarque comme l’artiste à élimination directe la plus prolifique de la boxe féminine. Quelle nuit nous attend ! ».

Woodley (19-7-1 en MMA) est originaire de St. Louis, Missouri, et a une feuille de route notable dans les sports de combat. Il a été couronné champion de l’UFC en juillet 2016, battant Robbie Lawler au premier tour de ce concours, puis défendant avec succès son titre à quatre reprises. Avant de participer à l’UFC, Woodley a servi dans la promotion Strikeforce MMA sur SHOWTIME et a amassé un record de 8-1 de 2009 à 2012. Largement considéré comme l’un des puncheurs les plus dangereux de l’histoire de l’UFC, Woodley l’a emporté par TKO ou soumission dans 14 de ses 19 combats.

“Je suis un homme adulte”, a déclaré Woodley. « Je ne joue pas avec les enfants. Ils m’ont fait sortir pour sortir les poubelles. de rien!”.

Serrano est la femme la plus décorée de l’histoire de la boxe féminine et a une fiche de 40-1-1 avec 30 KO en tant que professionnelle. Elle est née à Porto Rico et a grandi à Brooklyn, New York, où elle s’entraîne aux côtés de sa sœur et ancienne championne des poids plumes Cindy Serrano. La boxeuse de 32 ans est devenue championne dans chaque division entre 115 et 140 livres, remportant des ceintures dans deux divisions différentes avec seulement quatre mois à parcourir entre les combats en septembre 2018 et janvier 2019. Serrano a remporté ses ceintures de championne du monde WBC et WBO. championne des poids plumes lors d’un combat de haut niveau contre Heather Hardy en 2019, et plus récemment, elle a défendu ses titres en éliminant la championne du monde argentine en trois divisions Daniela Bermúdez en mars.

Mercado (18-2, 5 KOs) est originaire de Chihuahua, au Mexique, avec le titre des super poids coq entre ses mains depuis novembre 2019, et cherchera à devenir le monarque de deux divisions différentes lorsqu’elle défiera Serrano le 29 août. La joueuse de 23 ans a été couronnée par décision unanime contre Fatuma Zarika, vengeant sa défaite précédente contre Zarika lors de son premier combat pour le titre. Mercado est sur une séquence de six victoires consécutives avant cet événement, dont des victoires contre sa compatriote Julissa Guzmán et Angelica Rascon auparavant invaincue en 2021.

Ce sera le premier événement sportif produit en collaboration avec la société Jake Paul’s Most Valuable Promotions. Jake Paul et Nakisa Bidarian seront les producteurs exécutifs de l’événement.