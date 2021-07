World Boxing – La Mecque de la boxe

Deux titres, des champions importants et des perspectives montantes feront partie d’une autre grande soirée, menée par Argentina Boxing Promotions par TyC Sports. Le double champion de Buenos Aires fedebol Facundo “Topo” Arce affrontera la montée de Salta Antonio “Carbón” Pérez, essayant de défendre pour la première fois son titre fedebol léger de la World Boxing Association (WBA), dans le combat stellaire de la soirée qui aura lieu ce jeudi 8 juillet, au Complexe Sportif du Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, à Luis Guillón, province de Buenos Aires, Argentine, dans une nouvelle production de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, qui être diffusé en direct via TyC Sports à partir de 21, pour l’Argentine et toute l’Amérique.

Dans le combat semi-star de la nuit, la championne argentine des poids légers, Yamila Abellaneda de San Juan, affrontera Karen Alaniz de Mendoza, essayant de défendre sa couronne pour la troisième fois, dans un match revanche.

Dans un combat qui s’annonce électrisant, Arce (13-3-2, 6 KO), ancien champion WBA des poids plume et actuel n°6 du classement argentin des super poids plume, cherchera à défendre pour la première fois le titre qu’il a remporté. le 14 mai dernier au coude Nicolás Paz dans une décision divisée. Désormais, il affrontera le dangereux Pérez (8-1, 2 KO), n°7 des mêmes rangs, qui vient du 25 juin battre Jesús Daneff dans une décision partagée, et aspire à sa première ceinture.

Mercredi matin, tous les protagonistes ont passé la cérémonie de pesée à la Fédération argentine de boxe (FAB), laissant tout prêt pour leur duel. Le premier était Arce, qui pesait 60 400 kg. -133,1 livres.-. Après cela, Pérez a enregistré 60 600 kg. -133,6 livres.-.

A 25 ans, celle née à Marcos Paz va chercher à briller à nouveau. Après treize combats invaincus où il est parti, il a vaincu des noms importants -seulement égalant contre José Acevedo-, et le 27 décembre 2019 il a détruit en un round le porteño Ignacio Perrín -avec qui il est venu nouer- pour soulever la couronne de plume fedebol , qui a défendu en liquidant Claudio Echegaray de San Luis, est tombé face à Mayco Estadella de Cordoba pour le titre argentin en décembre. Cependant, il s’est remis contre Paz en ajoutant sa deuxième couronne, qu’il entend conserver.

Maintenant, il affrontera le provocateur Pérez, qui a l’intention de le détrôner. Le natif d’Aguaray, basé dans la ville de Buenos Aires, un an plus jeune arrive à son meilleur. Il a battu des noms comme Luis Comunale et Daniel Combi – qu’il a mis KO. Et il a déjà trois triomphes cette année, terminant sur Daneff, et il est prêt à être couronné.

ABELLANÉDA-ALANIZ, LA REVANCHA, DANS LE SEMIESTELLAR

Dans le combat semi-star de la nuit, la championne argentine des poids légers, Yamila Abellaneda (11-4-1, 3 KOs), affrontera la Mendoza Karen Alaniz (5-4-1, 1 KO), essayant de défendre pour le troisième fois sa couronne, dans un match revanche, après le 19 décembre dernier, la championne a prévalu à l’unanimité dans ce même scénario.

Abellaneda a arrêté la balance à 60 650 kg. Pendant ce temps, Alaniz a chargé 59 800 kg.

Abellaneda, née à Pocitos il y a 27 ans et vivant dans la ville de Buenos Aires, qui après avoir battu chaque adversaire n’est tombée qu’en visite avec des championnes telles que les Brésiliennes Rosa Volante, Adriana Dos Santos, la Canadienne Marie Eve Dicaire et la Suédoise Patricia Berghult , a dépassé la Buenos Aires Sofía Rodríguez, cherchera à défendre le sceptre qu’elle a conquis le 21 février 2020 en dominant le Chaco Pamela Benavídez dans une large décision unanime dans la ville de Buenos Aires, et qu’elle a retenu sur Alaniz et Paola Benavídez égalant le 2 avril dans cette même salle.

En face sera à nouveau Alaniz. Le natif de Godoy Cruz, 28 ans, n°5 du classement argentin léger, veut se venger. Vainqueur du Pampean Gloria Yancaqueo, ne tombant invaincu que comme Macarena Ledesma de Buenos Aires et Maira Moneo d’Uruguay, elle a perdu contre Abellaneda lors de son dernier combat et de là, elle cherche à se venger.

ANAHÍ LÓPEZ, MAXI MAIDANA ET PLUS

Au-delà des duels stellaires, un programme attractif complète la carte. Dans le principal combat complémentaire, la championne du monde de mouche de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), l’invaincu Juninense Anahí “La Indiecita” López (18-0-1, 1 KO), affrontera Lucía Ruiz (2-4), en la catégorie super fly et six tours.

López a enregistré 51 250 kg, tandis que Ruiz a marqué 51 150 kg.

Consolidé comme l’un des plus remarquables de la planète, López entrera sur le ring en vue d’une nouvelle défense en Coupe du monde.

Enfin, dans la division mouches légères, l’ancienne membre de l’équipe argentine, la Buenos Aires Oriana Sánchez (48.600 kg. Et 0-1), se heurtera à la débutante de Buenos Aires Claudia Landaida (47.250 kg.), Quatre épisodes.

A noter que le combat dans la division des super coqs entre le Buenos Aires Maximiliano Maidana (5-0-1, 2 KOs) et le Buenos Aires Joaquín « Chucky » Torrez (4-18) aurait dû être suspendu, à six chapitres de là. , en raison de l’excès de poids du second, il sera donc reprogrammé.