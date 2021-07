World Boxing – La Mecque de la boxe

La grande majorité le classe au numéro 1, certains au numéro 2, mais la vérité est qu’une liste des meilleurs combattants latinos de tous les temps sans Roberto « Manos de Piedra » Durán ne serait pas complète.

Considéré comme le meilleur poids léger de l’histoire, il a remporté 5 titres dans 4 divisions, a fait 12 défenses de titre des poids légers où il a unifié les championnats WBC et WBA (les seuls organes directeurs à l’époque) a affronté le meilleur de son temps en gagnant et en perdant, il a fait des retours comme le “Phoenix” quand tout le monde l’achevait face à de plus grands rivaux plus jeunes et plus forts que lui, comme on l’a vu contre Davey Moore et Iran Barkley, leur arrachant des titres mondiaux au passage, il a combattu pendant 5 décennies.

Mais c’est sa victoire contre Sugar Ray Leonard qui a fait de lui une légende cette nuit de juin 1980 au Canada, alors que personne ne croyait qu’il serait victorieux, tout le monde est tombé sur tout le monde en battant un rival plus jeune, plus grand, plus rapide, plus intelligent qu’il. était la meilleure star de la boxe à l’époque, il s’agissait de la plus grande victoire d’un boxeur latin dans l’histoire.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, la vérité est que la grandeur de “Manos de Piedra” n’est fanée par personne, peu importe combien de faux pas il a eu, GRAND DURÁN.

(Photo : Fourni)