World Boxing – La Mecque de la boxe

(Photo gracieuseté : Amanda Serrano – Melina Pizano – Mathroom Boxing USA)

Los Angeles, CALIFORNIE – Après avoir commencé une année 2021 de beaucoup d’action, où au mois de mars, elle a battu par KO le numéro huit classé sur la liste “livre pour livre” de la boxe Daniela Bermúdez et au mois de juin, mais en mixte arts martiaux, a battu par soumission en seulement 60 secondes la mexicaine Valentina García, la talentueuse portoricaine Amanda Serrano Il défendra ses titres mondiaux de 126 livres le dimanche 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse, situé dans la ville de Cleveland.

Serrano (40-1-1, 30 KOs), champion du monde unifié à 126 livres, ceci en détenant les titres de la World Boxing Organization (WBO), du World Boxing Council (WBC) et de l’International Boxing Organisation (OIB), affrontera Yamileth Mercado du Mexique (18-2, 5 KOs), actuel champion du monde des super poids coq WBC (122 livres).

Le duel attrayant entre Porto Rico et le Mexique sera télévisé par le système de pay-per-view (PPV) de Showtime à des moments à annoncer et aura dans le combat principal, le duel entre le ‘youtuber’ Jake Paul et le combattant d’arts martiaux mixtes Tyron Woodley.

“Je suis heureuse de ces bénédictions que Dieu m’a données”, a déclaré Amanda Serrano, “Je tiens à remercier Yamileth Mercado d’avoir accepté le combat car sa compatriote Erika Cruz (championne WBA 126 livres) n’a pas osé. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que Yamileth et moi pouvons voler la vedette le 29 août avec cette grande guerre sportive entre le Mexique et Porto Rico. »

“Yamileth (Mercado) et moi avons un adversaire commun et c’est Fatuma Zarika. Nous l’avons tous les deux affrontée deux fois et tous les combats ont été forts. J’ai pu la battre les deux fois puis elle a été sacrée championne du monde, jusqu’à ce que Yamileth remporte le titre dans un combat revanche ».

Jordan Maldonado, entraîneur et manager de Serrano a expliqué que « le plan initial était de continuer à unifier les titres des 126 livres et nous avons dû nous battre contre Erika Cruz, qui est la championne du monde WBA, mais à la dernière minute, elle n’a pas voulu accepter un offre de 100 000 dollars et cela nous a dérangés car elle avait dit dans plusieurs interviews qu’il n’y avait aucun problème avec le combat.

“Nous lui demandons seulement (Erika Cruz) que lorsqu’elle fait des interviews, elle ne dit pas qu’elle vient avec tout sauf la peur, car cela ne s’applique plus à elle”, a déclaré Maldonado.

Jacques Paul :

« J’ai grandi en regardant les matchs des Cavs, des Browns et des Indians le week-end. Rêver depuis que je suis enfant d’être un jour en mesure de monter un spectacle pour ma ville natale comme ils l’ont fait. Le 29 août, ce rêve devient réalité. Je suis également ravi d’avoir Amanda Serrano sur cette carte. Elle s’impose comme l’artiste KO la plus remarquable de la boxe féminine. Attendez-vous à un grand panneau d’affichage ».

Le combattant né en Caroline, à Porto Rico, est le seul représentant de la boxe professionnelle à avoir été champion du monde dans 7 divisions sous les 4 organisations mondialement reconnues.