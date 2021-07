World Boxing – La Mecque de la boxe

in

Dans ce qui s’avérerait être une bataille acharnée, le courageux KO de Juarez Miguel ‘Micky’ Román a lancé un défi au triple champion du monde Jhonny González de se voir dans un affrontement de deux classements mondiaux élevés et avec un coup de poing pouvoir de grand respect car entre les deux ils ajoutent plus de 100 victoires par KO.

Román et González sont tous deux classés parmi les meilleurs au monde à 130 livres, et ce serait un duel de styles intéressant; Bien qu’ils aient un dénominateur commun, le coup de poing dévastateur qui à tout moment pourrait faire la différence, un facteur qu’ils peuvent utiliser en leur faveur comme ils l’ont fait tout au long de leur carrière réussie.

Román, la fierté de Ciudad Juárez, qui a fait ses débuts en boxe professionnelle à 16 ans ; Il compte 47 KO en 62 victoires, a disputé la couronne mondiale à trois reprises et possède un style clairement offensif qui lui a permis de vaincre d’autres anciens champions du monde tels que : César ‘Cobrita’ Soto, Juan Carlos Salgado, Daniel Ponce de León, Orlando ‘Siri’ Salido et Tomás ‘Gusano’ Rojas

González Vera, triple champion du monde dans différentes catégories enregistre 55 KO en 68 victoires, il a été trois fois champion du monde dans deux catégories différentes, bantam et plume ; et son bilan de service montre des victoires sur : Fernando ‘Kochulito’ Montiel, Hozumi Hasegawa, Elio Rojas, Abner Mares et Jorge ‘Travieso’ Arce.

La bataille sera présentée par Promociones del Pueblo, une entreprise qui a dirigé les deux combattants depuis le début de leur carrière ; dans ce qui sera sans aucun doute une confrontation qu’aucun fan ne voudra manquer tant le spectacle est garanti.