World Boxing – La Mecque de la boxe

Le match stellaire de ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’ aura une nouvelle édition de la rivalité sportive entre le Mexique et le Venezuela, face à deux redoutables heurtoirs, Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores de Ciudad Juárez et Otto ‘El Tigre’ Gámez de Maracay; dans un duel convenu en poids léger qui très sûrement n’atteindra pas la distance convenue.

Les deux combattants se sont déjà engagés dans des échanges verbaux, dans lesquels ils ont menacé d’utiliser le plus lourd de leur arsenal pour gagner ce duel dont ils disent que la fierté est en jeu, car une défaite serait très douloureuse à ce stade de leur carrière respective. .

Flores Favela, 24 ans, et avec 6 de ses 7 derniers engagements remportés par KO, aborde ce combat avec la ferme conviction de remporter une victoire qui lui permettra de se classer parmi les meilleurs mondiaux en poids léger et d’aspirer à la conquête d’un deuxième ceinture et qui lui permet de se placer parmi les prétendants à la couronne mondiale.

Gámez, né à Maracay, est le fils d’un boxeur sud-américain historique Leo Gámez, qui était monarque mondial dans quatre catégories différentes dans les années 90 et avec 14 KO en 19 victoires, cela ressemble à un obstacle difficile à surmonter pour la frontière, qui doit être utilisé à fond si vous voulez sortir du duel compliqué.

L’affrontement entre Flores et Gámez prend la tournure principale du panneau d’affichage que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions, et où la capitale Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez fait ses débuts en tant que champion du monde des super poids mouche contre le numéro un mondial Diana ‘ La Bonita’ Fernández; en plus de la participation spéciale du redoutable KO de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado et du classé mondial Irak ‘MagnifiKO’ Díaz.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón à l’adresse : https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2123