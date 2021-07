World Boxing – La Mecque de la boxe

La championne du monde des super poids coq WBC Yamileth “Yeimi” Mercado cherchera son deuxième championnat du monde dans toutes les divisions lorsqu’elle défiera la championne des poids plumes WBC et WBO Amanda Serrano le dimanche 29 août à Cleveland, Ohio pour une soirée qui sera diffusée sur Showtime’s Pay-Per -Vue.

« Yeimi » (18-2-0, 5 ko) a défendu son titre mondial WBC des super coqs pour la deuxième fois en juin dernier, en battant Angélica Rascón. C’est une boxeuse talentueuse et percutante, avec un bon rythme et qui peut se battre à n’importe quelle distance.

Sa rivale, considérée comme l’une des meilleures boxeuses du monde livre pour livre, sera la Portoricaine Amanda “Real Deal” Serrano (40-1-1, 30 ko’s), qui exposera ses championnats du monde de plumes WBC, WBO et IBO, dans un duel qui conduira à la boxe féminine, l’histoire passionnante et riche de la guerre de boxe entre le Mexique et Porto Rico.

Ce mardi, lors de la conférence de presse au cours de laquelle cet événement a été présenté, Yamileth a déclaré qu’elle était très reconnaissante et excitée pour l’opportunité, et a assuré que ce qui sera vu au-dessus du ring sera une guerre.

«Je garantis une guerre entre deux champions, où nous voulons tous les deux gagner. Ce soir-là, la boxe féminine volera totalement la vedette. Je suis un combattant fort qui a très faim, et le grand gagnant sera le public », a déclaré Mercado.

“Yeimi” a déclaré que passer de 122 à 126 livres n’est pas quelque chose qui l’affecte, puisqu’il a déjà combattu dans cette division, et a assuré qu’il entrerait sur le ring très fort et avec une excellente préparation.

De son côté, Amanda Serrano a remercié “Yeimi” d’avoir accepté le combat et a assuré que le combat entre eux sera explosif.

« Yamileth est une vraie championne mexicaine, une guerrière, et nos styles feront apparaître des feux d’artifice au-dessus du ring. J’ai toujours combattu contre les meilleurs, et cette fois je le ferai contre un vrai champion », a estimé Serrano.

La Portoricaine a été championne du monde dans sept divisions (Superpluma, Ligero, Pluma, Supergallo, Gallo, Superligero et Supermosca, dans cet ordre), et est redevenue championne du monde WBO et WBC Feather en septembre 2019, lorsqu’elle a surpassé par points puis invaincue en 22 combats, Heather Hardy. Dans son combat le plus récent, en mars dernier, elle a défendu ses titres en éliminant l’Argentine Daniela Romina Bermúdez en 9 rounds.

Le “Real Deal” Serrano a un record de 11-1-0, avec 8 KO dans les combats de championnat du monde, et 7-1-0, 3 ko contre des combattants qui ont été champions du monde.

L’affrontement entre “Yeimi” Mercado, un boxeur mexicain représenté par 2M Promotions, et Amanda Serrano, une portoricaine de 32 ans représentée par Fina Management, sera le principal renfort de la soirée interprétée par Jake Paul (3 -0-0) contre Tyron Woodley, plusieurs fois champion d’arts martiaux mixtes, lors d’un match de boxe officiel de 8 rounds à un poids convenu de 190 livres.