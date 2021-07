World Boxing – La Mecque de la boxe

La boxe féminine mexicaine est une puissance mondiale, et pour montrer un bouton lorsque le 16 juillet prochain, la championne du monde Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez et la challenger officielle Diana ‘La Bonita’ Fernández, s’affronteront pour la couronne mondiale WBC des super-mouches au pouvoir. de la capitale; dans un véritable affrontement de guerriers d’élite.

La sœur cadette de la triple championne du monde Mariana ‘Barby’ Juárez, fait ses débuts en tant que souveraine absolue de 115 livres, devant la belle et féroce boxeuse de Juarez dans un duel rarement vu en boxe, la championne absolue contre le numéro un mondial classé .

La «Petite Lulú» qui vient à ce combat avec une séquence de 7 ans sans connaître la défaite et après une démonstration extraordinaire lors de son dernier combat où elle a détrôné la Mexicaine Guadalupe Martínez, indiquant clairement qu’elle est l’une des meilleures représentantes au monde .

La Juarense, a été placée sur ses propres mérites à la place d’honneur dans la catégorie des 52.163 kilogrammes, et à 26 ans elle aspire à devenir le nouveau monarque mondial, comptant sur le soutien important des fans de Juarense qui veulent avoir un champion du monde né sur la frontière la plus importante du pays.

Dans le combat stellaire du scrutin que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’, le chouchou des fans de Juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores se conteste le titre WBC International des poids légers contre le frappeur vénézuélien Otto ‘El Tigre’ Gámez; En plus de la participation spéciale du monde Sonora classé Irak ‘MagnifiKO’ Díaz et du redoutable puncheur de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón à l’adresse : https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2123

