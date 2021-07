World Boxing – La Mecque de la boxe

Photo : Alma Montiel

Ce mardi, les traditionnels « mardis du café » se sont déplacés dans le quartier emblématique de Tepito, à Mexico, un lieu chargé d’histoire et de traditions d’où ont émergé plusieurs idoles et légendes de la boxe, et qui est aujourd’hui prononcé comme le nouveau promoteur. de la boxe grâce à la vision et au leadership de la Maire élue de la Délégation de Cuauhtémoc, Dr Sandra Cuevas, qui en plus de réserver un accueil chaleureux à la famille de la boxe, a annoncé un grand tournoi de boxe auquel participeront neuf Mairies.

Pour Sandra, Tepito est sans aucun doute un quartier avec une tradition de boxe dont elle est convaincue que les nouveaux champions du monde vont émerger ; Cependant, il est conscient que, pour que cela soit réalisé, il est nécessaire de donner des opportunités aux jeunes et aux enfants qui rêvent de devenir un jour champions, c’est pourquoi avec son équipe de travail, ils ont conçu un plan de boxe pour de nouveaux champions. où tous les jeunes qui s’inscriront auront une bourse sportive qui leur permettra d’atteindre leur objectif, il a ajouté qu’ils bénéficieront d’un espace parfaitement conditionné où ils pourront s’entraîner, ainsi que des conseils d’experts du sport.

Le Dr Cuevas a été catégorique lorsqu’elle a déclaré que le sport est le moyen dont les jeunes et les enfants ont besoin pour s’éloigner des vices, de la violence et des mauvais amis, mais il est également impératif de les faire se sentir entendus, car c’est là qu’ils peuvent gagner leur confiance.

A ce stade, le Maire élu, s’est engagé avec toutes les personnes présentes à faire aboutir ce projet et à faire du sport le meilleur allié, et bien sûr, à faire naître et grandir un champion du monde dans le quartier de Tepito.

L’ancienne championne WBC, Mariana Juárez, qui a assisté à cet événement, a dit clairement que le sport est le baume dont nous avons tous besoin, car non seulement il nous éloigne du mauvais chemin, mais il nous rend digne et nous rend meilleurs, car est un grand privilège de soutenir une initiative telle que celle présentée par son amie et maintenant maire de ladite démarcation, car, comme elle l’a elle-même déclaré, ce sont des programmes qui doivent être reproduits dans tous les coins du pays.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, était extrêmement excité de pouvoir être dans un lieu aussi emblématique de la boxe, car de là sont sortis de grandes idoles telles que « Ratón » Macías, un boxeur qui a paralysé une ville entière quand il est allé jusqu’à la corde.

Ému par le grand accueil, le leader a été clair en disant que le sport nous maintient non seulement physiquement mais aussi mentalement et est le moyen pour de nombreux jeunes d’avancer et de percer dans la vie, il est donc impératif que tout le monde ait à portée de main cela opportunité, car parfois il suffit d’un petit coup de pouce pour réaliser ses rêves.

À ce stade, il a remercié d’une manière très spéciale le maire de Cuauhtémoc, le Dr Sandra Cuevas de s’être tourné vers la boxe comme moyen d’aller de l’avant et d’avoir montré tant d’enthousiasme pour les opportunités qui, à partir d’aujourd’hui, donneront une nouvelle direction à ces jeunes gens.

Enfin, le président de la WBC a promis de travailler main dans la main et de faire du Barrio de Tepito et de la Mairie de Cuauhtémoc une fois de plus l’épicentre de la boxe.

L’événement a réuni d’anciens champions du monde, Daniel Saragosse, Pipino Cuevas, Mariana Juárez, Johnny Gonzalez, Carlos Cuadras, Jose Antonio Aguirre, Rey Martínez, Jacky Calvo, entre autres.