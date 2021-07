World Boxing – La Mecque de la boxe

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Le week-end dernier, j’ai vécu un moment merveilleux, qui m’a inspiré pour être le sujet de cette chronique : le cœur doux et attentionné qu’ont la grande majorité des boxeurs dans le monde.

Je suis allé chasser avec mon fils dans le parc et il y avait beaucoup d’enfants qui jouaient au football et faisaient du vélo. Nous avons discuté avec certains d’entre eux et nous avons fini par parler de boxe. Sa question immédiate était : « Connaissez-vous Canelo ? J’ai même dû leur montrer une photo, car ils ne me croyaient pas.

J’ai proposé d’envoyer un message de salutation au grand champion et tout le monde a sauté d’émotion ; Nous avons enregistré une vidéo pour lui, que j’ai envoyée par WhatsApp à Saúl. J’ai immédiatement reçu son message aux enfants, qui criaient, sautaient et couraient d’excitation.

Cet acte simple, de notre champion bien-aimé, restera dans les mémoires de ces enfants pour le reste de leur vie, et ils en parleront devant leurs connaissances et leurs enfants chaque fois que l’occasion se présentera.

Mike Tyson était plusieurs fois au Mexique et j’ai eu l’occasion de vivre beaucoup avec lui. Lors de sa première visite, alors qu’il était champion du monde et reconnu dans tous les coins de l’univers, quelque chose de merveilleux s’est produit.

Nous dînions au restaurant La Pérgola, aujourd’hui disparu, dans la Zona Rosa. Miguel (c’est ainsi que je l’ai toujours appelé) m’a dit : « Mauricio, j’en ai marre d’être avec Don King et ton père ; J’en ai marre d’être avec des personnes âgées, on peut sortir quelque part ? ». Ensuite, nous avons marché jusqu’à l’hôtel pour faire la fête et immédiatement au moins 20 humbles enfants l’ont rejoint pour saluer le champion. Tyson était content, et sans rien dire, il est allé dans un magasin et leur a acheté toutes les chaussures de tennis !

Quelque chose de similaire s’est produit à Culiacán, lorsque nous nous sommes battus avec le grand champion mexicain, Julio César Chávez. Tyson a acheté des chaussures de tennis pour un groupe de 15 enfants et a exigé que les organisateurs du spectacle puissent l’accompagner pour voir Chavez, et ils l’ont fait ; il y avait Mike, au premier rang, avec 15 enfants assis par terre à côté de lui.

Muhammad Ali était une personne unique; Il s’est transformé lorsqu’il a vu un enfant, il a adopté une attitude paternaliste et a fait des choses incroyables, et nous avons vu tout cela à d’innombrables occasions et sans qu’aucune caméra ne soit impliquée ; c’étaient des actes d’humanité naturelle qui venaient de son cœur.

À une occasion, Ali était avec mon père dans le salon de notre maison ; Ma sœur Lucy est arrivée avec son fils d’un an, mon neveu Pepe Toño, qui était le premier petit-fils de mes parents. Don José s’arrêta tout excité quand il apprit qu’ils arrivaient et y laissa le champion seul, assis ; Soudain, Ali était là avec mon père, et il lui a demandé de le porter ; ainsi nous avons réussi à capturer la magie du moment avec une photographie qui n’a pas besoin d’histoire.

De retour à Canelo, j’ai été témoin d’innombrables actes humanitaires qu’il a toujours, de tout son cœur, accomplis. Il y a de nombreuses années, nous avons reçu une demande d’une fondation dans laquelle un petit garçon atteint d’un cancer et avec très peu de chances de survie avait le rêve de le rencontrer.

La semaine suivante, Saúl s’est rendu à Querétaro uniquement et exclusivement pour le saluer, sans caméras, sans presse, réalisant simplement le rêve de son fan.

Chaque fois que nous le recherchons pour une action humanitaire, il est là pour changer la vie des autres. Nous avons tous été témoins du phénomène récent dans lequel il est sollicité, à travers les réseaux, avec des demandes d’aide de toutes sortes, et des nombreux cas dans lesquels il a fait preuve de sa sollicitude et de sa générosité envers les autres.

De même, les visites de notre programme WBC Cares sont toujours magiques, car les boxeurs se rendent dans les hôpitaux, les orphelinats, les gymnases et les écoles, et se donnent pour offrir des moments inoubliables à ceux qui les reçoivent. Surtout dans les hôpitaux, ils donnent des messages d’encouragement aux enfants malades et à leurs familles, qui souffrent tant dans ces processus difficiles.

Nos champions sont merveilleux… ils jouent, rient et pleurent même avec eux ; Ils livrent des jouets, des autographes et des photographies : Pipino Cuevas, Chiquita González, La Roca Zamora, Zulina Muñoz, Carlos Zárate, Irma García et bien d’autres encore se déguisent pour rendre les visites plus agréables avec les plus petits ; Pipino et La Chiquita des clowns, et La Roca de Mimi …

Merci aux champions d’être l’exemple d’humilité et de simplicité, de partager votre grandeur avec les autres et d’être toujours là pour ceux qui en ont besoin !

TU SAVAIS QUE…?

Hier, le Jour de l’Indépendance était célébré aux États-Unis, et précisément le 4 juillet 1910, Jack Johnson, le premier champion du monde des poids lourds noirs, a battu par KO en 15 rounds l’ex-monarque invaincu Jim Jeffries, qui était « le grand espoir blanc. » pour reconquérir le championnat. Ce combat a été convenu à 45 rounds de trois minutes !

L’ANECDOTE DU JOUR

Comme les boxeurs, mon père était extrêmement baby-sitter ; C’était un père très aimant et consentant, mais ce qu’il était en tant que grand-père ne peut pas être décrit.

À une occasion, j’étais dans une terrible dispute au téléphone avec Don King, et il y avait même des cris, ce qui était rarement le cas avec mon père ; Soudain, Chepi, un autre des petits-enfants, entre dans le bureau où se trouvait le grand-père et Don José, d’une manière très gentille, a commencé à parler à Don King avec la même voix qu’il parlait à ses petits-enfants, tous affectueux et enjoués. Quand il s’est rendu compte, parce que nous étions tous en train de rire, il a ri avec Don, et là le combat s’est terminé.

J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com