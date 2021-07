World Boxing – La Mecque de la boxe

La légende du ring Manny Pacquiao a commencé son premier camp d’entraînement américain en près de deux ans aujourd’hui et il semblait qu’il avait repris là où il s’était arrêté lorsqu’il a détrôné le champion poids welter WBA Keith Thurman le 20 juillet 2019, marquant le champion en titre avec sa première défaite. . Un jour après son arrivée des Philippines,

Manny a commencé la journée avec une course matinale de cinq milles et un millier de redressements assis. Avant de se rendre au Wild Card Boxing Club à Hollywood pour sa séance d’entraînement de l’après-midi avec l’entraîneur du Temple de la renommée Freddie Roach, Manny a subi un test antidopage aléatoire de la VADA (Voluntary Anti-Doping Association) à son domicile. Une fois sur la Wild Card, Manny et Freddie ont commencé la séance de gym de près de trois heures avec neuf tours sur les gants, chaque coup explosant comme un pétard du 4 juillet.

Manny et le champion invaincu des poids welters WBC / IBF Errol “The Truth” Spence se rencontreront dans un match de championnat très réussi qui fera la une d’un pay-per-view FOX Sports le samedi 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Si c’est ainsi que Manny frappe avec le décalage horaire, il aura peut-être besoin de nouveaux gants avec un rembourrage plus épais pour nos prochaines sessions”, a déclaré Freddie. « Il était incroyablement prêt pour son premier jour. Il a frappé fort avec une bonne puissance. Après toutes ces années, je suis toujours étonné de l’excellent état dans lequel il se trouve lorsqu’il arrive au terrain d’entraînement. Après avoir fait le tour du monde hier, une journée entière a été passée ici – gants, speed bag, shadow boxing, tout fonctionne. La meilleure partie était à la fin quand il a levé sa chemise pour me montrer son pack de six et a dit : Freddie, je suis toujours là.

«Errol Spence est un combat très difficile pour moi; peut-être le plus difficile de ma carrière », a déclaré Manny. « Mais j’ai été un outsider toute ma vie. J’en ai l’habitude. C’est pourquoi je travaille si dur. Mais l’amour et les prières de mes concitoyens philippins et philippins du monde entier me soutiennent et m’inspirent. Je me bats pour la gloire de notre nation et pour les sans-abri partout. »