World Boxing – La Mecque de la boxe

in

Si ce métier était culinaire, la boxe serait une assiette pleine d’épices exotiques. L’un de ceux qui à la fois en font un mets délicat et le gâchent avec une saveur insupportable. La métaphore trouve son fondement si l’on prend comme exemple les trois thèmes de cette vidéo et les « deux demi-titres » dans le cadre d’une histoire « sans dessus et sans dessous ».

(00:49) Les aspirations contre la logique d’un Leo Santa Cruz, qui semble oublier son dernier combat et ce KO brutal qui l’a presque éloigné de la boxe

(06:03) Ou l’extrême de l’insistance absurde à mettre Ryan Garcia face à Gervonta Davis, oubliant que sa carrière de boxeur “n’a même pas commencé”.

(11:06) Et le recyclage anachronique d’André Berto, qui a combattu quatre fois au cours des six dernières années, pour être le rival de Yordenis Ugás dans un autre combat de demi-titre.