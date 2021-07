World Boxing – La Mecque de la boxe

in

L’espoir cubain des poids coq Joahnys Argilagos sera de retour sur le ring ce vendredi 9 juillet 2021 depuis l’Airport Hilton de Miami, en Floride. “The Little Giant” a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 et a un record de (6-0, 3 KO) en tant que professionnel. Son prochain combat sera son premier des 8 rounds et il affrontera Juan Pablo Meza (4-1, 1 KO).

L’événement, intitulé “GOT TALENT XIII”, est promu par M&R Boxing Promotions et sera diffusé en direct sur PPV pour 4,99 $ via le lien suivant :

https://www.stellartickets.com/o/mandr-boxing-promotions-inc/events/got-talent-xiii-july-92021-stream-live-tv-with-stellar-499

Dans une interview accordée à BoxeoMundial, Joahnys Argilagos nous a parlé de ses débuts dans la boxe, de sa carrière exceptionnelle d’amateur à Cuba, et de son avenir.