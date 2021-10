World Esports Cup 2021 signe Infinix Smartphones comme sponsor titre

Les joueurs auront l’opportunité de représenter leur propre pays

Le tournoi d’esports tri-nations World Esports Cup a nommé le fabricant de smartphones Infinix Smartphones comme sponsor titre de l’édition inaugurale. La World Esports Cup verra la participation de joueurs en Inde, au Pakistan et au Népal. Les joueurs auront l’opportunité de représenter leur propre pays lors de la World Esports Cup. Le tournoi propose un prize pool de 100,00 $ (Rs 75 lakhs environ).

« Nous savons tous à quel point cela devient intense lorsqu’il s’agit de tout match Inde-Pakistan et nous voulons que les fans assistent également à cet affrontement épique dans l’esport. La World Esports Cup visera également à connecter les joueurs et la communauté des joueurs des pays d’Asie du Sud sur une seule plate-forme, ce qui sera une initiative unique en son genre », a déclaré Vishwalok Nath, directeur de la World Esports Cup.

Selon Nath, le jeu mobile avec l’avènement d’une technologie de smartphone économique et plus avancée a poussé l’écosystème de l’esport à un public beaucoup plus large, exploitant les marchés encore inexploités dans les régions. « Je pense que notre partenariat avec Infinix Smartphones consécutif pour la deuxième propriété IP est une forte indication du potentiel que le WEC apporte », a ajouté Nath.

Le tournoi durera trois mois avec un premier tour de deux qualifications ouvertes et fermées dans trois régions pour sélectionner 24 équipes de chaque pays. Les matchs seront diffusés en direct sur les chaînes YouTube et Facebook officielles d’India Today et d’Aaj Tak, ainsi que sur leurs sites Web. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 23 octobre pour un mois.

« Chez Infinix, nous nous engageons à fournir la meilleure expérience de jeu à nos clients grâce à nos offres de produits axées sur la valeur. Avec ce partenariat, nous visons à ouvrir des portes et à offrir de nouvelles opportunités aux talents croissants du jeu en Inde. Nous sommes convaincus que les joueurs indiens non seulement gagneront, mais encourageront également le pool de jeux indien sur une plate-forme mondiale comme le WEC », a déclaré Anish Kapoor, PDG d’Infinix Smartphones.

