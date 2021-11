World Is A Genshin-Like, spin-off en monde ouvert

Capture d’écran : Tencent / Kotaku

Ce week-end, Pokémon Unite et le développeur de Call of Duty: Mobile TiMi Studio ont annoncé le développement de Honor of Kings: World. Ce sera un jeu en monde ouvert « AAA » basé sur son MOBA mobile à succès, Honor of Kings.

Il est difficile d’exagérer à quel point Honor of Kings est important en tant qu’IP. Ce jeu mobile MOBA est le jeu le plus populaire au monde, dépassant les 100 millions de joueurs quotidiens l’année dernière, et récemment, il se classe au coude à coude avec Genshin Impact en termes de revenus (Honor a généré des montants plus élevés dans l’ensemble en raison de sa sortie en 2015) . Ce n’est pas des pommes contre des pommes, mais League of Legends a fait état de 8 millions de joueurs quotidiens simultanés en 2019.

Honor of Kings a été conçu après que le géant chinois de la technologie Tencent n’ait pas réussi à convaincre Riot Games d’adapter League of Legends aux appareils mobiles. Initialement, il a suscité une controverse pour être trop similaire à League, mais a ensuite établi un record pour le premier match à atteindre 100 millions de joueurs quotidiens. Les matchs de Honor sont plus courts et plus simples que ceux de League, ce qui a aidé les joueurs occasionnels à se lancer dans les jeux MOBA. Cependant, Honor a suscité de nombreuses critiques du public pour être perçu comme la cause de la dépendance au jeu chez les jeunes chinois.

D’après l’apparence de la bande-annonce, World est un RPG d’action qui se déroule dans un monde fantastique. La bande-annonce officielle est sous-titrée en anglais et le jeu est prévu pour une sortie mondiale. Il est très probablement développé par TiMi Montréal, car plus tôt cette année, le studio a déclaré qu’il développerait un « jeu AAA ambitieux en monde ouvert axé sur les services sur plusieurs plateformes ».

Le compte officiel chinois Weibo indique que le romancier primé Liu Cixin contribuera à la construction du monde. Cixin est surtout connu pour le roman de science-fiction très acclamé The Three-Body Problem, qui est actuellement adapté par Netflix, et est moins connu pour ses croyances controversées sur les camps d’internement. Le développeur d’Honor of Kings a l’intention de collaborer avec lui sur d’autres projets de jeux à l’avenir.

En tant que tentative de jeu « AAA » en monde ouvert, Honor of Kings: World semble suivre la voie tracée par Genshin Impact. Les deux ont des composants de service en direct, les deux ont été planifiés pour des lancements mondiaux simultanés, et les deux ont des éléments d’histoire basés sur la mythologie chinoise.

G/O Media peut toucher une commission

Il n’y a actuellement aucune date de sortie, mais le compte officiel chinois Weibo a déclaré que World serait publié dans le monde entier sur plusieurs plates-formes.