World of Formula 1 rend hommage à l’icône Sir Frank Williams après son décès

Des personnalités du monde entier de la Formule 1 ont rendu hommage à Sir Frank Williams, malheureusement décédé à l’âge de 79 ans.

Williams a confirmé la nouvelle que leur fondateur et ancien patron d’équipe était décédé dimanche après-midi, ce qui a conduit à une multitude de messages de condoléances et de personnes partageant des souvenirs de l’une des figures les plus éminentes de l’histoire de la Formule 1.

Une déclaration de Williams disait : « C’est avec une grande tristesse qu’au nom de la famille Williams, l’équipe peut confirmer le décès de Sir Frank Williams CBE, fondateur et ancien directeur d’équipe de Williams Racing, à l’âge de 79 ans.

« Après avoir été admis à l’hôpital vendredi, Sir Frank est décédé paisiblement ce matin entouré de sa famille.

«Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre figure de proue bien-aimée et inspirante. Frank va beaucoup nous manquer. Nous demandons à tous les amis et collègues de respecter les souhaits de confidentialité de la famille Williams pour le moment.

« Pour ceux qui souhaitent rendre hommage, nous demandons que des dons soient faits à la place des cadeaux à la Spinal Injuries Association.

Voici simplement une petite sélection d’hommages à l’une des figures les plus appréciées et les plus appréciées de la Formule 1 :

Aujourd’hui, nous disons au revoir à l’homme qui a défini notre équipe. Sir Frank était un être humain vraiment merveilleux et je me souviendrai toujours des rires que nous avons partagés. Il était plus qu’un patron, il était un mentor et un ami pour tous ceux qui ont rejoint la famille Williams Racing et tant d’autres. pic.twitter.com/bWpFivpkmi – George Russell (@GeorgeRussell63) 28 novembre 2021

C’est un jour triste pour notre sport, Frank Williams restera dans les mémoires comme l’un des héros et des icônes de la #F1.

Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille, en particulier sa fille, Claire Williams. #RIP🙏 pic.twitter.com/vSs7MUIUFO – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 28 novembre 2021

Nous sommes remplis de la tristesse la plus immense et la plus profonde lors du décès de Sir Frank Williams Sa vie était animée par la passion du sport automobile ; son héritage est incommensurable et fera toujours partie de la F1 Le connaître était une inspiration et un privilège Il nous manquera profondément, profondément pic.twitter.com/48JhruQpLK – Formule 1 (@F1) 28 novembre 2021

Repose en paix monsieur Frank. Tu vas nous manquer. Pensées et prières avec toute la famille Williams. – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 28 novembre 2021

RIP Sir Frank Williams. Quelle triste nouvelle 😔 Une énorme perte pour notre sport et notre équipe. Ce fut un honneur de représenter votre nom sur la scène mondiale et nous continuerons à pousser fort pour ramener l’équipe sur la grille 💙 pic.twitter.com/4UKiU3CzB4 – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 28 novembre 2021

Très triste nouvelle. Sir Frank Williams laisse une impression durable sur l’histoire de @F1. C’était un pionnier, une personnalité exceptionnelle & un homme exemplaire. Au nom de toute la communauté @FIA, nos pensées vont à sa famille, ses amis et @WilliamsRacing. Repose en paix mon ami https://t.co/iWygN5mYzi pic.twitter.com/uz4xyru9l4 – Jean Todt (@JeanTodt) 28 novembre 2021

Au revoir Sir Frank… Un être humain vraiment inspirant dont la passion pour le sport n’a été surpassée que par sa ténacité. Mes plus sincères condoléances à la famille Williams et à tous les membres de l’équipe @WilliamsRacing en ce moment. #RIPSirFrank pic.twitter.com/68T4swYzPi – Karun Chandhok (@karunchandhok) 28 novembre 2021

Repose en paix monsieur Frank. Quelle contribution il a apportée au sport que nous aimons tous. Quel être humain vraiment remarquable et incroyable. Je n’oublierai jamais l’éclat de ses yeux lorsqu’il parlait des grands pilotes qui ont couru pour lui. Il adorait la F1, nous l’adorions. Une légende absolue x – David Croft (@CroftyF1) 28 novembre 2021

Cher monsieur Frank, s’il vous plaît, reposez en paix! Ce fut un privilège de courir pour @WilliamsRacing ! Tu as été un boss dur mais génial, je chéris chaque milliseconde que j’ai passée avec toi ! Le monde du sport automobile, vos amis et votre famille vous manquerez, mes condoléances à tous ! Votre héritage vit pour toujours – alex wurz (@alex_wurz) 28 novembre 2021

Triste nouvelle aujourd’hui Merci pour tout Franck.

Tu vas nous manquer.

Repose en paix 🙏#VB77 @WilliamsRacing https://t.co/zM9W8To2KQ – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 28 novembre 2021

Le directeur actuel de l’équipe, Jost Capito, a déclaré à propos du décès de Sir Frank : « L’équipe de course Williams est vraiment attristée par le décès de notre fondateur, Sir Frank Williams. Sir Frank était une légende et une icône de notre sport.

« Son décès marque la fin d’une ère pour notre équipe et pour le sport de la Formule 1. Il était unique en son genre et un véritable pionnier. Malgré l’adversité considérable dans sa vie, il a mené notre équipe à 16 championnats du monde, faisant de nous l’une des équipes les plus titrées de l’histoire du sport.

« Ses valeurs, notamment l’intégrité, le travail d’équipe et une indépendance et une détermination farouches, restent la philosophie fondamentale de notre équipe et sont son héritage, tout comme le nom de famille Williams sous lequel nous courons fièrement.

« Nos pensées vont à la famille Williams en cette période difficile. »