World of Tanks fait appel à Arnold Schwarzenegger pour ses Holiday Ops

World of Tanks sonne dans la saison en amenant Arnold Schwarzenegger à son événement Holiday Ops.

Eh oui, l’acteur, sept fois champion de Mr. Olympia et ancien gouverneur de Californie, sera dans World of Tanks avec un personnage modèle et tout !

« Je me suis associé à et nous avons créé une histoire de vacances vraiment magique juste à temps pour mon arrivée prochaine dans le jeu », a déclaré Schwarzenegger sur Twitter. « Bientôt, vous pourrez me trouver dans , alors inscrivez-vous maintenant et familiarisez-vous avec le jeu avant de me rencontrer là-bas !

L’événement Holiday Ops a également reçu une bande-annonce bizarre mettant en vedette Schwarzenegger, que vous pouvez consulter ci-dessous. On pourrait facilement croire qu’il s’agit d’une publicité pour un film de Noël ringard direct en vidéo. Il n’y a pas non plus de réservoirs pour une raison quelconque.

C’est une véritable opportunité manquée de ne pas faire référence à Jingle All The Way ici. Le rôle le plus célèbre de Schwarzenegger en dehors de Terminator et Predator. (Dans ma tête en tout cas)

Les Opérations des Fêtes 22 pour World of Tanks commencent le 8 décembre. Selon The Daily Bounce, il y aura deux événements saisonniers supplémentaires à l’époque : Tankmas 2021 et 12 Days of Tankmas. Le développeur Wargaming aime vraiment ces jeux de mots sur les tanks, hein ?

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.