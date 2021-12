World of Tanks Holiday Ops avec Arnold Schwarzenegger

Les Opérations des Fêtes 2022 dans World of Tanks arrivent ! Et il apporte des miracles de vacances! Durant cette saison magique, vos vœux les plus chers se réaliseront, même ceux de votre enfance. Partez en voyage de vacances avec notre nouvel invité, Arnold Schwarzenegger. Apportez de la joie des Fêtes à vous et à vos proches, et préparez-vous à célébrer les Opérations des Fêtes en bonne compagnie.

Share