“ World Of Tanks ” marque la sortie du nouvel album de The Offspring “ Let The Bad Times Roll ”

Pionniers du pop-punk californien LA PROGÉNITURE a sorti son premier album en près d’une décennie le vendredi 16 avril. “Laissez les mauvais temps rouler”, le dixième LP du groupe, a été enregistré ces dernières années et voit le groupe collaborer à nouveau avec le producteur de renommée mondiale Bob Rock. Pour marquer cet énorme jalon, “Monde des chars” ramène son LA PROGÉNITUREcontenu en jeu lié.

Avec la sortie du nouvel album, les tankistes pourront s’affronter sur le champ de bataille dans le TL1 LPC, un char léger américain de rang VIII, orné du superbe style Pretty Fly 3D. Ce style comprend tout ce dont le groupe a besoin pour organiser un spectacle surprise, y compris tous leurs instruments, les lumières de la scène, toute l’enchilada. Les joueurs et les fans attentifs remarqueront également les planches à roulettes présentant les illustrations emblématiques de l’album, y compris celles de 1998 “Americana”, apposée sur le véhicule.

Mais qu’est-ce qu’un char sans son équipage? Le TL1 LPC Pretty Fly est livré avec Dexter Holland (chant, guitare), Nouilles (guitare), Todd Morse (basse) et Pete Parada (batterie) et propose une voix off personnalisée unique à l’équipage. Les tankistes pourront également à nouveau mettre la main sur toutes sortes de 2D LA PROGÉNITURE éléments de personnalisation, y compris des décalcomanies, des inscriptions, des emblèmes et l’unique Turn It Up! Style 2D.

“Monde des chars” est le premier jeu d’action en ligne massivement multijoueur en équipe dédié à la guerre blindée. Lancez-vous dans les batailles épiques de chars de la Seconde Guerre mondiale avec des joueurs du monde entier. Votre arsenal comprend plus de 600 véhicules blindés de 11 nations, soigneusement détaillés avec une précision historique.

