World of Warcraft célèbre ses 17 ans avec de nouvelles récompenses d’anniversaire

World of Warcraft fête ses 17 ans cette année et Blizzard célèbre avec de nouvelles récompenses dans le cadre d’un événement spécial anniversaire.

Comme détaillé par Blizzard, à partir du 15 novembre et jusqu’au 6 décembre, les joueurs recevront un package de célébration par la poste qui comprend des feux d’artifice et un objet pour augmenter les gains d’expérience et de points de réputation de 17%. Deux quêtes quotidiennes seront également disponibles pour l’achèvement qui impliquent de répondre à des anecdotes sur World of Warcraft ou de combattre divers boss mondiaux de vanille WoW en échange de badges Timewarped, qui peuvent être utilisés pour acheter diverses récompenses comme des jouets, des animaux de compagnie et des transmogrifications.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : World of Warcraft Classic : la bande-annonce de Burning Crusade | BlizzCon 2021

L’événement est similaire aux célébrations d’anniversaire précédentes, avec un ajout majeur. Une nouvelle quête hebdomadaire opposera les joueurs au boss mondial de Burning Crusade, le Doomwalker, ainsi que de nouvelles récompenses comme le jouet Doomwalker Trophy Stand et la monture Illidari Doomhawk. L’ajout de Doomwalker est lié à la sortie de Burning Crusade Classic, une nouvelle version de la première extension du jeu, plus tôt cette année.

L’événement anniversaire verra également le retour de la version classique du champ de bataille de la vallée d’Alterac du jeu. Les joueurs qui obtiennent le succès associé au champ de bataille peuvent gagner deux montures : le bélier de combat Stormpike pour l’Alliance et le Frostwolf Snarler pour la Horde.

Blizzard exploite actuellement trois versions différentes de WoW : la version actuelle de Shadowlands, WoW Classic (qui recevra des serveurs saisonniers à partir du 16 novembre) et Burning Crusade Classic.

Le directeur du jeu WoW, Ion Hazzikostas, a récemment parlé dans une interview de la mise à jour du jeu de 17 ans pour un public moderne. De nombreux changements ont été apportés à des contenus plus anciens à la suite de multiples poursuites pour harcèlement sexuel et discrimination contre Activision Blizzard. Hazzikostas a déclaré que le jeu est « un monde en évolution et vivant », et que des changements sont en cours pour garantir qu’Azeroth soit plus représentatif à la fois des valeurs de l’équipe de développement et des valeurs de sa base de joueurs en 2021.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.