World of Warcraft de Blizzard obtient un jeu de société Pandemic System

Une belle boîte avec des entrailles encore plus fines. Photo : Blizzard

Pandemic est un jeu de société classique de l’éditeur Z-Man dans lequel les joueurs travaillent ensemble pour arrêter la propagation de virus déchaînés. L’extension Wrath of the Lich King de World of Warcraft vise à empêcher le Fléau du roi-liche de se déchaîner sur le continent de Norfendre. C’est déjà fondamentalement le même jeu, donc Blizzard et Z-Man ont combiné les deux dans World of Warcraft: Wrath of the Lich King – A Pandemic System Board Game, lancé plus tard cette année.

C’est le même système de pandémie que les joueurs de jeux de société du monde entier apprécient depuis 2008, mais au lieu de combattre une menace qui frappe un peu trop fort ces derniers temps, les joueurs se regroupent pour parcourir le continent gelé du Norfendre, mettant fin à Les morts-vivants moins amicaux de World of Warcraft. Ils interagiront avec des héros et des méchants du jeu en ligne massivement multijoueur, comme la reine banshee actuellement controversée Sylvanas Windrunner, Orc Jesus Thrall qui aime les humains et le très, très mort Varian Wrynn, ancien roi de Hurlevent.

Des pièces et des cartes, des pièces et des cartes, je vais me procurer des pièces et des cartes. Photo : Blizzard

Pour faire la promotion du nouveau jeu, actuellement disponible en précommande sur le site Web de Z-Man pour 60 $, Blizzard a concocté une jolie petite bande-annonce. Au fur et à mesure des bandes-annonces de jeux de société, c’est assez dramatique.

« Wrath of the Lich King est la première fois que nous introduisons le système de jeu Pandemic dans des décors fictifs bien-aimés comme Azeroth. Cela ouvre littéralement un tout nouveau monde de possibilités », a déclaré Justin Kemppainen, directeur de la gestion de la marque chez Z-Man Games, dans un communiqué de presse. « Il n’y a pas de plus grande menace pour Azeroth que le Fléau. Le jeu illustre vraiment cela en mélangeant le jeu coopératif passionnant que les fans de Pandemic connaissent et aiment avec World of Warcraft. Nous sommes convaincus que les joueurs nouveaux et existants des deux franchises vont l’adorer !

Ce que le jeu fait vraiment, en plus de satisfaire les fans inconditionnels de WoW, est de donner aux joueurs de jeux de société une manière légèrement moins traumatisante de jouer à l’un des systèmes les plus attrayants de tous les temps. Vous n’aurez même pas besoin de porter de masque, même si vous devriez probablement toujours le faire.