World Series Reactions et Doris Burke sur le début de la saison NBA !

Atlanta et Houston ont partagé les deux premiers matchs des World Series. Nous réagissons à tout jusqu’à présent, y compris les Braves perdant Charlie Morton et prenant un départ moyen de Max Fried (1:00). De plus, CC explique comment il aborderait les différents frappeurs de chaque alignement à l’avenir dans cette série. Ensuite, Doris Burke se joint pour discuter des deux premières semaines de la saison NBA, y compris les premières luttes pour les Lakers, les Sixers et les Nets, les meilleures équipes de la Conférence Est, l’absence de Kyrie Irving à Brooklyn, et plus encore (21h00).

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

Production supplémentaire : Brian Waters

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple