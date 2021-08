World Trade Center à Times Square, ces sites américains emblématiques célébreront le 75e jour de l’indépendance de l’Inde – voir les détails

La FIA a déclaré qu’un drapeau tricolore de 6*10 pieds sera hébergé par le consul général indien à New York Randhir Jaiswal.

Même si les célébrations du 75e jour de l’indépendance ont déjà commencé dans différentes parties du pays, les couleurs de l’indépendance vont également être célébrées dans différents lieux emblématiques du monde. Le World Trade Center des États-Unis, qui est l’un des endroits les plus emblématiques au monde, sera illuminé aux ombres du drapeau national indien à partir de la soirée du 15 août. Non seulement le World Trade Center, le jour de l’indépendance de l’Inde sera également célébré à deux d’autres endroits célèbres aux États-Unis, à savoir One Bryant Park et One Five One. Ces deux spots emblématiques seront également décorés de lumières fougueuses et continueront à bien fonctionner après minuit jusqu’à 2 heures du matin.

La célébration du Jour de l’Indépendance au World Trade Center, qui est non seulement le plus haut bâtiment des États-Unis, mais aussi la cible de l’attaque terroriste la plus meurtrière au monde en septembre 2001, sera organisée par la South Asian Engagement Foundation (SAEF). La SAEF s’associera également à la Durst Organization pour éclairer le World Trade Center. La South Asian Engagement Foundation, citée dans un communiqué, a déclaré que la célébration est entreprise pour commémorer le jour de l’indépendance de la plus grande démocratie du monde. L’Inde, qui est le deuxième pays le plus peuplé et une démocratie dynamique, est considérée comme la plus grande démocratie du monde, tandis que les États-Unis ont historiquement été le premier pays à adopter une forme de gouvernement démocratique à l’échelle nationale.

L’administrateur fondateur de la SAEF, Rahul Walia, a qualifié l’événement de célébration de moment historique commémorant l’indépendance de l’Inde et surtout d’expression d’amour entre les peuples des États-Unis et de l’Inde. Walia a en outre déclaré que la SAEF espère poursuivre la tradition à l’avenir et améliorer l’expérience de célébration pour le peuple en incorporant plus d’images sur le podium. Alors que la SAEF a exhorté les gens à rendre une visite personnelle à l’événement de commémoration du World Trade Center, elle a également pris des dispositions pour la visualisation en ligne de l’événement pour les personnes qui ne voudraient pas sortir de chez elles au milieu de la peur constante du coronavirus.

Dans un autre développement connexe, la Fédération des associations indiennes (FIA) a annoncé son intention de hisser un drapeau tricolore massif à l’occasion de la fête de l’indépendance sur l’emblématique TIMES Square. La FIA a déclaré qu’un drapeau tricolore de 6*10 pieds sera hébergé par le consul général indien à New York Randhir Jaiswal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.