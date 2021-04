World Travel: An Irreverent Guide par Anthony Bourdain – El Sol de México

NEW YORK. Ecco, filiale de Harper Collins, sortira un livre sur les voyages du chef Anthony Bourdain, connu pour ses voyages culinaires à travers le monde, écrit par son assistante, Laurie Woolever, après que la célébrité s’est suicidée en juin 2018.

L’ouvrage, intitulé Voyage du monde: Un guide irrévérencieux, sortira en magasin le 20 avril et constitue un «atlas du monde» à travers les yeux de Bourdain, comme l’explique l’introduction de l’oeuvre de l’auteur.

C’est un livre que Bourdain lui-même avait prévu d’écrire à l’été 2018, alors qu’il allait avoir plusieurs semaines de congé après les voyages intenses qu’il a effectués pour l’enregistrement de l’émission télévisée Parts unknown, et qu’après sa mort il voulait pour travailler sur votre proche collaborateur.

“Pour moi, il ne faisait aucun doute que ce livre suivrait”, a déclaré Woolever dans une interview au New York Times. “Afin d’avoir la permission des responsables de sa succession, ce qu’il avait, il a voulu la terminer pour qu’elle fasse partie de son héritage”, a-t-il ajouté.

Woolever est l’auteur du livre, mais dans celui-ci, elle utilise les propres mots de Bourdain pour décrire certains de ses endroits préférés dans ce guide de voyage “divertissant, pratique, amusant et sincère”, donc sur la couverture la paternité principale de l’ouvrage Il est attribué à la célébrité, mais en plus petits caractères, il apparaît également celui de son fidèle assistant.

Le guide passe en revue 43 pays, avec les recommandations du chef populaire pour les restaurants, les hôtels et autres attractions touristiques, dont la plupart ont été sauvés des programmes de télévision dans lesquels il a joué.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Woolever, cependant, présente également des informations pour contextualiser chaque destination, ainsi que des sections sur les aéroports, les transports publics ou le coût des taxis.

Le livre est publié précisément après que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré que les Américains qui ont déjà été vaccinés peuvent commencer à voyager à l’étranger, et avec la lente réouverture des frontières.