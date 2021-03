World War 3: L’armée américaine se prépare à une confrontation avec la Russie et la Chine dans un nouveau jeu de guerre d’été | Monde | Nouvelles

Le jeu de guerre est une priorité absolue pour Mark Milly, le président des chefs d’état-major interarmées, ont déclaré des sources à CNN. Cela arrive à un moment crucial pour les hauts gradés américains, le Congrès étant sur le point de discuter d’un nouveau budget militaire qui déterminera les niveaux et les priorités des troupes pour les prochaines années. Dans le cadre de l’exercice militaire d’été, les chefs de l’armée seront confrontés à des scénarios reflétant les menaces réelles de sécurité posées par Pékin et Moscou.

Celles-ci pourraient inclure des cyberattaques, une saisie de terres par la Russie dans les pays baltes, la poursuite du renforcement des forces militaires dans l’Arctique par Moscou ou une invasion chinoise de Taiwan.

Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont dépensé des milliards de dollars ces dernières années pour moderniser et moderniser leurs forces militaires, posant un nouveau défi à la suprématie militaire américaine.

Eric Edelman, ancien sous-secrétaire à la politique de la défense, a déclaré à CNN: « La modernisation militaire de la Russie et de la Chine crée de sérieux défis opérationnels potentiels pour les États-Unis. »

Les deux pays étant désormais capables d’opérer plus loin en Europe et en Asie, le Pentagone pourrait être contraint de déployer des troupes américaines à des milliers de kilomètres de distance.

« La Russie et la Chine jouent un match à domicile, nous jouons un match à l’extérieur », a déclaré M. Edelman.

L’investissement militaire de Poutine a vu la Russie remanier «toute sa structure de force stratégique», a écrit l’amiral Charles Richard, chef du Commandement stratégique américain, dans un article récent dans le Proceedings of the US Naval Institute Journal.

Il a averti que l’engagement de Pékin en faveur d’une politique de «non-utilisation en premier», en place depuis les années 1960, pourrait facilement être rompu par le plus belliqueux Xi Jinping.

« Cette politique pourrait changer en un clin d’œil », a-t-il écrit.

« Pékin recherche des capacités et opère d’une manière incompatible avec une stratégie de dissuasion minimale, ce qui lui donne une gamme complète d’options, y compris une utilisation limitée et une capacité de première frappe. »