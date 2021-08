World War 3 news: La Chine menace Taiwan d’invasion après la catastrophe afghane | Monde | Nouvelles

Les talibans « reçoivent le soutien de la Russie et de la Chine », selon Shaheen

La menace a été proférée par Global Times, un journal aligné sur le parti communiste au pouvoir en Chine. Cela a été fait en réponse aux affirmations incorrectes de John Cornyn, un sénateur républicain, selon lesquelles les États-Unis ont déjà 30 000 soldats basés sur l’île.

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain et a menacé à plusieurs reprises la force de s’en emparer du gouvernement taïwanais.

Global Times a déclaré que les commentaires du sénateur Cornyn, s’ils étaient vrais, seraient « équivalents à une invasion et à une occupation militaires de la province chinoise de Taiwan.

Il disait : « C’est un acte de déclaration de guerre à la République populaire de Chine. »

Ils ont averti que les forces chinoises “détruiraient et expulseraient les troupes américaines à Taiwan par tous les moyens et réaliseraient la réunification par la force”.

La Chine a menacé d’« écraser » les forces américaines à Taïwan (Image : GETTY)

Le Parti communiste chinois célèbre son centenaire (Image : GETTY)

Mardi, l’armée chinoise a organisé un exercice de tirs réels au large des côtes de Taïwan, impliquant des navires de guerre et des avions de combat.

Shi Yi, un porte-parole de l’armée chinoise, l’a décrit comme une « activité nécessaire en réponse à la situation récente dans le détroit de Taiwan ».

Taïwan, anciennement la République de Chine, est dirigée par la faction nationaliste perdante de la guerre civile chinoise de 1927-49.

Expulsés de la partie continentale de la Chine, les forces nationalistes se sont retirées à Taïwan, qui s’est ensuite transformée en une démocratie à part entière.

« La seule option de Taiwan est de nous rendre plus forts » (Image : GETTY)

Le retrait américain d’Afghanistan, permettant aux talibans de s’emparer de toutes les grandes villes, a suscité des spéculations sur la question de savoir si l’Amérique défendrait Taïwan contre une attaque chinoise.

Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, a adressé ces rumeurs directement sur Facebook.

Elle a déclaré : « Les récents changements dans la situation en Afghanistan ont suscité de nombreuses discussions à Taïwan.

« Je veux dire à tout le monde que la seule option de Taiwan est de nous rendre plus forts, plus unis et plus déterminés dans notre détermination à nous protéger.

Taïwan est une démocratie avancée (Image : GETTY)

Kaboul est tombée aux mains des talibans le 15 août (Image : GETTY)

“Ce n’est pas une option pour nous de ne rien faire par nous-mêmes et de simplement compter sur la protection des autres.”

Les talibans se sont emparés de Kaboul, capitale de l’Afghanistan, le 15 août.

Les troupes américaines et britanniques restent à l’aéroport, aidant à évacuer les ressortissants occidentaux et leurs alliés afghans.

Ashraf Ghani, le président officiel afghan, s’est enfui aux Émirats arabes unis.

Des articles du Global Times ont suggéré à plusieurs reprises que les États-Unis abandonneraient Taïwan en cas de guerre

L’un d’eux a dit : « D’après ce qui s’est passé en Afghanistan, ceux de Taïwan devraient percevoir qu’une fois qu’une guerre éclate dans le [Taiwan] Détroit, la défense de l’île s’effondrera dans quelques heures et l’armée américaine ne viendra pas en aide.

Un autre a ajouté : « Cette défaite des États-Unis est une démonstration plus claire de l’impuissance des États-Unis que la guerre du Vietnam – les États-Unis sont en effet comme un « tigre de papier ».

Des Afghans tentant de fuir les talibans se sont rassemblés à l’aéroport de Kaboul (Image : GETTY)

« D’un autre point de vue, la défaite des États-Unis est encore plus humiliante que celle de l’Union soviétique en Afghanistan dans les années 1980. »

La Chine a construit une armée basée sur des îles naturelles et artificielles dans la mer de Chine méridionale, qui entoure le Japon.

Pékin revendique la région comme son territoire, bien que cela chevauche les revendications rivales de plusieurs de ses voisins.